السفير الفرنسي بالقاهرة: تقارب كبير في مواقف البلدين حيال الأزمة بغزة

أكد سفير فرنسا بالقاهرة إيريك شوفالييه عمق علاقات التعاون بين بلاده ومصر في شتى المجالات، واصفا إياها بأنها "قوية وديناميكية"، وهو ما يعكسه التنسيق الوثيق بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ونوه السفير الفرنسي - في تصريحات على هامش افتتاح مركز إصدار التاشيرات الجديد بالشيخ زايد - إلى الاتصال الهاتفي الذي جرى قبل أيام بين الرئيسين السيسي وماكرون، وكذلك الزيارة التي أجراها وزير أوروبا والشئون الخارجية الفرنسي الجديد ستيفان سيجورنيه مؤخرا إلى القاهرة، حيث حرص على أن تكون مصر الوجهة الأولى في جولته بمنطقة الشرق الأوسط.



ولفت شوفالييه إلى وجود ديناميكية سياسية قوية بين البلدين.

وقال إنه كُلف كسفير جديد لبلاده لدى مصر بالعمل على تعظيم العلاقات بين القاهرة وباريس في جنيغع المجالات، بما في ذلك تسهيل سفر المواطنين بين البلدين، وهو ما يعد أمرا هاما لإحداث التقارب بين الشعوب.

وحول الوضع في غزة، شدد السفير الفرنسي على تقارب مواقف القاهرة وباريس حيال الأزمة الكبيرة في القطاع، وأشار إلى التصريحات والمواقف الفرنسية ذات الصلة بالوضع في القطاع والمتقاربة بشكل كبير مع الموقف المصري.

وأوضح شوفالييه أن افتتاح مركز إصدار التأشيرات بالشيخ زايد اليوم من شأنه تقديم الخدمات بشكل أفضل، ما يسهل الأمر على طالبي التأشيرات، وذلك يندرج في إطار ديناميكية العلاقات التي تربط بين مصر وفرنسا.

