عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السفير الفرنسي بالقاهرة: تقارب كبير في مواقف البلدين حيال الأزمة بغزة

سفير فرنسا بالقاهرة
سفير فرنسا بالقاهرة إيريك شوفالييه

أكد سفير فرنسا بالقاهرة إيريك شوفالييه عمق علاقات التعاون بين بلاده ومصر في شتى المجالات، واصفا إياها بأنها "قوية وديناميكية"، وهو ما يعكسه التنسيق الوثيق بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. 

ونوه السفير الفرنسي - في تصريحات على هامش افتتاح مركز إصدار التاشيرات الجديد بالشيخ زايد - إلى الاتصال الهاتفي الذي جرى قبل أيام بين الرئيسين السيسي وماكرون، وكذلك الزيارة التي أجراها وزير أوروبا والشئون الخارجية الفرنسي الجديد ستيفان سيجورنيه مؤخرا إلى القاهرة، حيث حرص على أن تكون مصر الوجهة الأولى في جولته بمنطقة الشرق الأوسط. 


ولفت شوفالييه إلى وجود ديناميكية سياسية قوية بين البلدين.

وقال إنه كُلف كسفير جديد لبلاده لدى مصر بالعمل على تعظيم العلاقات بين القاهرة وباريس في جنيغع المجالات، بما في ذلك تسهيل سفر المواطنين بين البلدين، وهو ما يعد أمرا هاما لإحداث التقارب بين الشعوب.

وحول الوضع في غزة، شدد السفير الفرنسي على تقارب مواقف القاهرة وباريس حيال الأزمة الكبيرة في القطاع، وأشار إلى التصريحات والمواقف الفرنسية ذات الصلة بالوضع في القطاع والمتقاربة بشكل كبير مع الموقف المصري.

وأوضح شوفالييه أن افتتاح مركز إصدار التأشيرات بالشيخ زايد اليوم من شأنه تقديم الخدمات بشكل أفضل، ما يسهل الأمر على طالبي التأشيرات، وذلك يندرج في إطار ديناميكية العلاقات التي تربط بين مصر وفرنسا. 
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ابنته تعاني من مرض مزمن.. شوبير يكشف تفاصيل مؤثرة بشأن نجم الأهلي

وفاة هاني الناظر بعد صراع مع المرض

وداعا هاني الناظر.. السبب الحقيقي وراء وفاته

900 جنيه في يوم|تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

«نزل 12 ألف جنيه»|تراجع غير مسبوق لأسعار الحديد وهذا ثمن الطن الآن

رد ناري.. إكرامي يوضح سبب عدم تعاقد الأهلي مع نجله شريف

«تصريح رسمي من الحكومة»|مفاجأة بشأن موعد تطبيق قانون التصالح والمتر يبدأ بـ50 جنيها

هاني الناظر.. أسرار في حياة طبيب الجلدية الشهير وهذا المرض سبب وفاته

ترشيحاتنا

الصحة تنعى هاني الناظر الرئيس الأسبق للمركز القومي للبحوث

رقم قياسي.. كيف حققت مصر قفزة هائلة في الصادرات الزراعية؟

شوبير يكشف الموعد النهائي لمباراة الأهلي وميدياما الغاني

جيش الاحتلال الإسرائيلي يشكل كتيبة عسكرية جديدة لحماية الحدود

وزير الشباب والرياضة يُجري اتصالات مكثفة للاطمئنان على بعثة الأهلي في غانا

صورة وروشتة.. ماذا ترك هاني الناظر لمتابعيه قبل رحيله عن عالمنا؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وصية هاني الناظر.. ماذا قال قبل وفاته؟

صدمة بين متابعيه.. صور إنسانية تجمع هاني الناظر بمرضاه قبل وفاته

وفاة هاني الناظر.. تفاصيل الأيام الأخيرة قبل رحيله

كلمات مؤثرة.. صدمة جمال شعبان بعد وفاة هاني الناظر

فيديو

بلوجر مصرية شهيرة تشارك متابعيها لقطات لمنزلها بعد تعرضه للحريق

هيثم نبيل يكشف لـ صدى البلد كواليس فيلم عيسى

ميزانية ضخمة.. المنتج إبراهيم إسحاق يكشف كواليس فيلم عيسى

تحية كاريوكا بدأت الرقص بفرقة بديعة مصابني ورحلت بأعلى درجات الإيمان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ