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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

وزير التعليم العالي ينعي الدكتور هاني الناظر

الدكتور هانى الناظر
الدكتور هانى الناظر

نعي الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادات الوزارة والجامعات والمراكز والمعاهد البحثية، وجميع مُنتسبي المجتمع الأكاديمي، ببالغ الحزن والأسى الدكتور هاني الناظر رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق، داعين المولى - عز وجل - أن يتغمده بواسع رحمته وأن يُسكنه فسيح جناته وأن يُلهم ذويه الصبر والسلوان.

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وجدير بالذكر نعي الدكتور محمود صقر، المستشار الثقافي في سفارة جمهورية مصر العربية باليابان ورئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا السابق ببالغ الحزن والأسى الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق وذلك بعد صراع مع مرض السرطان.
وقال الدكتور محمود صقر عبر صفحته الشخصية علي فيسبوك: "لا حول ولا قوة إلا بالله... سبحان من له الدوام... رحم الله أستاذي ومعلمي وصاحب الفضل على بعد الله -سبحانه وتعالى- وعلى جيل كامل من شباب الباحثين… الإنسان الخلوق الكريم الطبيب الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث الأسبق... اللهم اجعل صبره على مرضه وعلمه ومساعدته للناس وجبر الخواطر في ميزان حسناته... يرحل الطيبون تباعا... اللهم الحقنا بهم فى دار الحق على خير"
وأعرب الدكتور محمود صقر عن خالص التعازي والمواساة لأسرة المغفور له وذويه وزملاءه وتلاميذه، متمنياً من الله أن يلهمهم الصبر والسلوان، داعياً المولى -عز وجل- أن يتغمده بواسع الرحمة والمغفرة، وأن يسكنه فسيح جناته.

الدكتور ايمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى الدكتور هاني الناظر Jobs Education

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