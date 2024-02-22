وفاة هاني الناظر.. رحلة عطاء لم تنته والحزن يسيطر على الجميع

أعلن الدكتور محمد الناظر استشاري الأمراض الجلدية، وفاة الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية الشهير ورئيس المجلس القومي للبحوث الأسبق، بعد صراع مع مرض السرطان.

وفاة الدكتور هاني الناظر طبيب الغلابة

سيطرت حالة من الحزن على مواقع التواصل الاجتماعي بمجرد اعلان خبر وفاة الدكتور هاني الناظر والذي نعاه الملايين من محبيه ومتابعيه من مختلف الدول العربية حيث كان مثال للعطاء بدون مقابل .

شهد الجميع للدكتور هاني الناظر بحسن المعاملة والسخاء والكرم في اعطاء المعلومة والننصيحة فكان دائما حريص ان يجيب على اسئلة متابعيه بخصوص شكواهم ويصف لهم العلاج المناسب دون ان ينتظر مقابل .

ونستعرض المزيد من التفاصيل من خلال الفيديوجراف التالي.