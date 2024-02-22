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تعليم

عميد معهد البحوث الطبية يوضح مخاطر تناول حبوب المنبهات على الطلاب وبدائلها

الزميل محمد سيد مع
الزميل محمد سيد مع عميد معهد البحوث الطبية

أكدت الدكتورة إيمان كامل، عميد معهد البحوث الطبية والدراسات الاكلينيكية بالمركز القومي للبحوث، على أهمية الحذر والترويج لطرق صحية لتعزيز القدرات الذهنية والجسدية للطلاب خلال الفصل الدراسي الثاني، مشددة علي ضرورة التنبيه حول خطورة تناول حبوب المنبهات كوسيلة لتعزيز الأداء الدراسي، حيث يعتمد الطلاب على هذه الحبوب لزيادة الأداء دون أخذ في اعتبارهم المخاطر الجسدية والنفسية لهذا السلوك.

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المخاطر المحتملة لتناول حبوب المنبهات

وأضافت عميد معهد البحوث الطبية والدراسات الاكلينيكية بالمركز القومي للبحوث، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، أن تناول حبوب المنبهات تشكل خطرًا على الصحة الفورية ويفتح الباب أمام زيادة ضربات القلب والقلق والتوتر، مما يجعل استخدام المنبهات الدماغية الطلاب أكثر عرضة للتأثير الضار على صحتهم، مما يؤدي إلى انخفاض التحصيل الدراسي، نتيجة لقلة قدرة على التركيز والتعلم.

وأشارت الدكتورة ايمان كامل، إلى أن تناول حبوب المنبهات يكون له آثار جانبية خطيرة على الصحة، بما في ذلك التأثير على النوم والشهية، وتقليل التركيز والانتباه، مؤكدة أن هذه الحبوب قد تكون بداية النهاية لمستقبل الطلاب إذا لم يتم التحكم في استخدامها.

زيادة خطر الإصابة بالأمراض

ونصحت عميد معهد البحوث الطبية، الطلاب بأن يؤدي السهر ليلًا إلى انخفاض الأداء الدراسي، حيث تقل قدرتهم على التعلم والفهم، لان الإنسان يحتاج إلى النوم بعدد ساعات محددة خلال فترة الليل، فإن نقصت هذه الساعات عن الحد اللازم فإنها تسبب المشاكل المختلفة، موضحة أن السهر ليلًا أيضًا يؤدي إلى زيادة خطر الإصابة بالأمراض، مثل السمنة.

البحث عن بدائل آمنة وفعالة

ولفتت الدكتورة ايمان كامل، على أهمية البحث عن بدائل آمنة وفعالة لتعزيز الأداء الدراسي، مثل:

تناول شرب الماء:

يتم ترطيب الجسم من خلال الحصول الجسم على الكمية الكافية من الماء لأداء وظائفه بشكلٍ سليم، ومن المعروف أن الماء هو أفضل وسائل ترطيب الجسم الطبيعية.

تحسين نمط الحياة: 

تشمل الغذاء الصحي، والنوم الكافي، وممارسة الرياضة بانتظام.

تقنيات الدراسة الفعالة: 

تنظيم الوقت، واعتماد أساليب فعالة في الدراسة.

ممارسة الرياضة بانتظام:

تساعد الرياضة على تحسين الذاكرة والتركيز، وبالتالي فهي مفيدة للطلاب.

تناول الأغذية الغنية بالعناصر الغذائية: 

الاعتماد على غذاء صحي وغني بالعناصر الغذائية التي تعزز الصحة العقلية.

دعوة إلى التوعية

وأختتمت عميد معهد البحوث الطبية، بالدعوة إلى التوعية حول مخاطر تناول حبوب المنبهات وتشجيع الطلاب على اتخاذ خطوات إيجابية لتعزيز صحتهم العامة وأدائهم الدراسي بطرق آمنة وصحية، والبحث عن وسائل بديلة وصحية لتعزيز التركيز والأداء الدراسي، مثل تحسين نمط الحياة والغذاء الصحي وتعزيز تقنيات الدراسة الفعالة.

الزميل محمد سيد مع عميد معهد البحوث الطبية والدراسات الاكلينيكية بالمركز القومي للبحوث
الزميل محمد سيد مع عميد معهد البحوث الطبية والدراسات الاكلينيكية بالمركز القومي للبحوث
الزميل محمد سيد مع عميد معهد البحوث الطبية والدراسات الاكلينيكية بالمركز القومي للبحوث
الزميل محمد سيد مع عميد معهد البحوث الطبية والدراسات الاكلينيكية بالمركز القومي للبحوث
الزميل محمد سيد مع عميد معهد البحوث الطبية والدراسات الاكلينيكية بالمركز القومي للبحوث
الزميل محمد سيد مع عميد معهد البحوث الطبية والدراسات الاكلينيكية بالمركز القومي للبحوث

 

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