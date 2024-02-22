عميد معهد البحوث الطبية توضح أفضل طرق التغذية بالامتحانات.. وتحذر من هذه الأطعمة

أكدت الدكتورة ايمان كامل، عميد معهد البحوث الطبية والدراسات الاكلينيكية بالمركز القومي للبحوث، على أهمية التغذية السليمة كعنصر حيوي في تحسين تركيز الطلاب خلال فترة الامتحانات، موضحة أن التغذية السليمة تلعب دورًا كبيرًا في تعزيز قدرة الطلاب على التركيز وتحقيق أفضل أداء في الامتحانات، وتوفير الطاقة اللازمة لمجابهة التحديات الدراسية بنجاح.

تأثير التغذية على الأداء العقلي

وأشارت عميد معهد البحوث الطبية والدراسات الاكلينيكية بالمركز القومي للبحوث، خلال تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، إلى أن الغذاء يلعب دورًا حاسمًا في تحسين الأداء العقلي، حيث يحتاج الجسم إلى تغذية جيدة للقيام بوظائفه بكفاءة، والعناصر الغذائية الصحيحة تسهم في تعزيز الذاكرة والتركيز.

وشددت الدكتورة ايمان كامل، على ضرورة وجود الأكلات التي تحتوي على مضادات الاكسدة، مع البعد عن السكريات الشديدة والنشويات والمقليات والمنبهات ومشروبات الطاقة.

أفضل أنواع الطعام للتركيز

ونصحت عميد معهد البحوث الطبية، بتضمين الطعام الصحي في وجبات الطلاب، مثل الفواكه والخضروات والبروتينات الصحية، وأن تكون الأطعمة الغنية بالأوميغا-3، مثل السمك والمكسرات، مفيدة لتحسين وظائف الدماغ.

تجنب الأطعمة الضارة

حذرت الدكتورة ايمان، من تناول الأطعمة الضارة مثل الزيوت المهدرجة والوجبات السريعة والحلويات بكميات كبيرة، حيث يمكن أن يؤدي زيادة مستويات السكر والدهون إلى تقليل التركيز.

الهيدرات

ولفتت عميد معهد البحوث الطبية، على أهمية الهيدرات في تحسين وظائف الدماغ، يجب على الطلاب شرب كميات كافية من الماء للمحافظة على تركيز جيد وتجنب الجفاف.

الوجبات الصغيرة والمتكررة

وطالب الدكتورة ايمان كامل، الطلاب بتناول وجبات صغيرة ومتكررة على مدار اليوم بدلاً من وجبات كبيرة، حيث يمكن أن يساعد ذلك في الحفاظ على مستويات الطاقة والتركيز.

الاعتدال في التغذية

وشددت عميد معهد البحوث الطبية، على أهمية تحقيق التوازن في التغذية، وتجنب التفريط في تناول أي نوع من الأطعمة.

الدكتورة ايمان كامل عميد معهد البحوث الطبية والدراسات الاكلينيكية بالمركز القومي للبحوث