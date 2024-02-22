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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

عميد معهد البحوث الطبية توجه نصائح هامة لتعزيز التركيز والذاكرة خلال الامتحانات

الدكتورة إيمان كامل
الدكتورة إيمان كامل عميد معهد البحوث الطبية

أكدت الدكتورة إيمان كامل، عميد معهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية بالمركز القومي للبحوث، أهمية اتباع نمط حياة صحي خلال فترة الامتحانات.

وقدمت توجيهات حول كيفية الحفاظ على مستويات الإجهاد عند الحد الأدنى، وتحقيق أفضل النتائج خلال فترة الامتحانات.

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أسلوب حياة صحي

وأشارت عميد معهد البحوث الطبية والدراسات الإكلينيكية بالمركز القومي للبحوث، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، إلى أهمية اعتماد أسلوب حياة صحي يتضمن تناول الماء لتجنب الجفاف، وتناول طعام متوازن ومغذٍ، وممارسة الرياضة بانتظام، والحصول على قسط كاف من النوم.

وأوضحت أن تلك العناية بالجوانب الأساسية للصحة تلعب دورًا كبيرًا في تقليل مستويات الإجهاد وتعزيز الأداء العقلي والجسدي.

أهمية النوم الجيد

وقالت الدكتورة ايمان كامل، إن النوم الجيد ليلًا يلعب دورًا حاسمًا في تحسين الأداء العقلي والتركيز، ويفضل تحديد ساعات النوم الكافية للحفاظ على استعداد العقل والجسم.

تحديد الأهداف الواقعية

وشددت عميد معهد البحوث الطبية، على أهمية تحديد الأهداف الواقعية خلال فترة الامتحانات، مع التركيز على العمل بجدية والابتعاد عن الضغوط الزائدة.

التوازن بين العمل والاستراحة

وأوصت بتحقيق التوازن بين الدراسة والاستراحة، وعدم التجاوز في الالتزام الزمني، حيث يمكن للفواصل القصيرة من الراحة أن تكون مفيدة للتجديد والتجديد.

التغذية الصحية

وركزت عميد معهد البحوث الطبية، على أهمية التغذية الصحية وتناول وجبات متوازنة لتزويد الجسم بالطاقة اللازمة وتحسين التركيز والذاكرة.

ونوهت الدكتورة إيمان كامل، إلى أن الرعاية الجيدة للصحة العامة تسهم في تحقيق أقصى استفادة من فترة الامتحانات وتحقيق النجاح الدراسي المرجو.

الزميل محمد سيد مع عميد معهد البحوث الطبية والدراسات الاكلينيكية بالمركز القومي للبحوث
الزميل محمد سيد مع عميد معهد البحوث الطبية والدراسات الاكلينيكية بالمركز القومي للبحوث
الزميل محمد سيد مع عميد معهد البحوث الطبية والدراسات الاكلينيكية بالمركز القومي للبحوث
الزميل محمد سيد مع عميد معهد البحوث الطبية والدراسات الاكلينيكية بالمركز القومي للبحوث
الزميل محمد سيد مع عميد معهد البحوث الطبية والدراسات الاكلينيكية بالمركز القومي للبحوث
الزميل محمد سيد مع عميد معهد البحوث الطبية والدراسات الاكلينيكية بالمركز القومي للبحوث

 

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