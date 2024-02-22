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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الحوثيون: السفن الإسرائيلية والأمريكية والبريطانية محظورة من البحر الأحمر

صدى البلد

قال الحوثيون ، اليوم الخميس، إن السفن الإسرائيلية والأمريكية والبريطانية محظورة من البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب.

وقالت بيانات صادرة عن وكالة تسيطر عليها جماعة الحوثي اليمنية اطلعت عليها رويترز يوم الخميس إن السفن المملوكة كليا أو جزئيا لأفراد أو كيانات إسرائيلية والسفن التي ترفع علم إسرائيل محظورة على البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب.


وأفادت البيانات، التي أُرسلت إلى شركات التأمين والشركات من مركز تنسيق العمليات الإنسانية التابع للحوثيين، إن السفن المملوكة لأفراد أو كيانات أمريكية أو بريطانية، أو التي تبحر تحت أعلامها، محظورة أيضًا.

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