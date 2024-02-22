بعد أشهر من قيدها ضد مجهول.. ضبط المتهمين بإنهاء حياة طالب بالدقهلية|تفاصيل

تمكنت مباحث الدقهلية من التوصل لمرتكبي واقعة قتل الطفل يوسف بقرية الشوامي مبركز بلقاس محافظة الدقهلية، عقب العثور على جثمانه مربوطا بحبل حول بطنه و به قطعة حجرية وملقي بترعة ليتبين ان وراء ارتكاب الواقعة ابن نجل عم والده، وجاره زوجته .

تعود تفاصيل الواقعة إلى أكتوبر الماضى حين تلقت مديرية امن الدقهلية إخطارا من والد الطفل يوسف ويدعى احمد 42 عاما، فني صيانة بدولة الكويت ومقيم قرية الشوامي بغياب نجله "يوسف"،12 عاما، طالب بالصف السادس الايتدائي، عن المنزل واتهم طليقته والدة الطفل 38 عاما مدرسة ومقيمة بلقاس بتحريض نجله على ترك المنزل لإجباره على إعادة العلاقة الزوجية وإعادتها مرة أخرى لوالده.

تم استدعاء الأم فى ذلك الوقت من قبل ضباط مباحث مركز شرطة بلقاس وأنكرت ما نسب اليها وعللت الإتهام لوجود خلافات وقيامها برفع قضية "رؤية للطفل".

وعثرت الأجهزة الأمنية على جثة الطفل طافية بمياه ترعة بحر يسري ، وتين وجود حبل بلاستيكي أبيض طولة حوالي متر حول البطن مثبت بطرفه قطعة حجرية من البلوك الأبيض غير موثوق اليدين.

وتم فحص حالات الغياب فى ذلك الوقت تبين تطابق الجثة المعثور عليها بأوصاف الطفل المبلغ بغيابة وبإستدعاء والدة ووالدته لم يستطيعا التعرف على الجثمان وبإجراء تحليل DNA لأهلية الطفل والطفل المتوفي ورد تقرير الأدلة الجنائية يفيد بتطابق العينات وان الجثمان خاص بالمتغيب .

وبعد مرور 4 أشهر من ارتكاب الواقعة توصلت جهود فريق البحث الى ان وراء ارتكاب الوقعة كلا من:نجل ابن عم والد المجني عليه ويدعى علاء،30 عاما، محامي حر، ومقيم قرية الشوامي، الثاني "جار المجني عليه" ويدعى "السيد.ع.م"، 50عاما، لايعمل، وزوجة المتهم الثاني عرفيا وتدعى"رنا،36 عاما، عاملة بمحل دواجن.

وبمواجهتهم اقروا واعترفوا بإرتكابهم الواقعة بخطف الطفل واحتجازه وطلب فدية من اهليته فقامت الثالثة برصد تحركات المجني عليه ذهابا وأيابا خلال سيره لتلقي دروسه .وبتاريخ تغيبة فى أكتوبر من عام 2023 وحال قدومه من أحدى الدروس قامت المتهمة الثالثة بإخبار المتهمين الاول والثاني بإقترابه من منزل الثاني فقام الأول بالنداء على المجني عليه الطفل مستغلا قرابته بوالده، لمساعته فى حمل كرتونة لإدخالها بمخزن أسفل منزل المتهم الثاني .

وقام المتهمان الأول والثاني بوضع شريط لاصق على فمه وتكبيله وإعطاءه "حقنه مهدئة"، وقاموا بإفهامه بأنه سيمكث معهم لفترة لحين تدخلهم لإنهاء الخلاف بين والديه ومكث معهم بالشقة 4 أيام ،وعقب تفشي خبر اختفائه بالقرية وتجمع الأهالي أمام مسكنه للبحث عنه وخشية افتضاح أمرهم قرروا التخلص منه.

وقام الأول بإحضار سيارة شقيق الثاني وحبل غسيل، وقاموا بتكبيل المجني عليه ووضعاه بحقيبة السيارة وتوجها به لمكان العثور عليه وعقب وصولهما قام الثاني بإحضار قطعة حجرية وربطها بطرف الحبل المكبل به المجني عليه وألقيا به فى الترعة.