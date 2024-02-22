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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مدبولي : الصفقة الاستثمارية الكبرى بداية لعدة صفقات استثمارية تعمل الحكومة لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة

مجلس الوزراء
مجلس الوزراء

أفادت فضائية "إكسترا نيوز"، في نبأ عاجل، أن مجلس الوزراء وافق على أكبر صفقة استثمار مباشر بشراكة استثمارية مع كيانات كبرى في ضوء جهود الدولة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.

 

وقال رئيس الوزراء: الصفقة الاستثمارية الكبرى تحقق مستهدفات الدولة في التنمية والتي حددها المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية.
 

وأضاف رئيس الوزراء، أن الصفقة تعد بداية لعدة صفقات استثمارية تعمل الحكومة عليها حاليا لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة، لافتا إلى أنه سيتم إعلان تفاصيل الصفقة كاملة مع توقيع الاتفاقيات الخاصة بها.

وأكد أن نجاح الحكومة في جذب استثمارات أجنبية ضخمة يؤكد ثقة الكيانات
الاستثمارية الكبرى بالاقتصاد المصري وقدرته على تخطي التحديات، مشيرا إلى أن المشروعات التي تنتج عن هذه الصفقة ستوفر مئات الآلاف من فرص العمل وستسهم في إحداث انتعاشة اقتصادية.

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