بعد إعلان مدبولي.. صندوق النقد: نواصل تحقيق تقدم ممتاز في المحادثات مع مصر

أعلن صندوق النقد الدولي، اليوم الخميس 22 فبراير 2024 عن تحقيق تقدم ممتاز في المحادثات مع مصر.

وأوضح صندوق النقد الدولي، نواصل تحقيق "تقدم ممتاز" في المحادثات مع مصر، بشأن مراجعات قرض الصندوق وتم الاتفاق على عناصر رئيسية لبرنامج الإصلاح الشامل، بحسب ما أوردته شبكة سكاي نيوز.

يأتي ذلك في أعقاب إعلان رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، الموافقة على أكبر صفقة استثمار مباشر بشراكة استثمارية مع كيانات كبرى.

وأوضح مدبولي أن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه اليوم، على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حالياً لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.