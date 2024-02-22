عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رابطة الأندية تصدر عقوبات الجولة الـ 13 من الدوري

صدى البلد

أصدرت رابطة الأندية المصرية المحترفة عقوبات الجولة الـ 13 من بطولة دوري nile، طبقا لقائمة العقوبات بلائحة المسابقات عن موسم 2023-2024.

وجاءت العقوبات على النجو التالي

عقوبات مباراة مودرن فيوتشر والمقاولون العرب :

 

إيقاف أحمد مرعي إداري فريق مودرن فيوتشر أربع مباريات وغرامة مالية تقدر بـ20 ألف جنيه، بسبب الطرد لما بدر منه تجاه حكم المباراة.

 

 

عقوبات مباراة سيراميكا كليوباترا والجونة :

 

إيقاف إيمانويل لاكي يانج لاعب فريق الجونة ثلاث مباريات وغرامة مالية قيمتها 25 ألف جنيه، للطرد لضرب الخصم بدون كرة.

 

إيقاف أحمد القندوسي لاعب فريق سيراميكا كليوباترا مباراة واحدة، بسبب الطرد بعد الحصول على إنذارين في نفس المباراة.

 

 

عقوبات مباراة الداخلية وفاركو :

 

توقيع عقوبة مالية تقدر قيمتها بـ20 ألف جنيه، بسبب تأخر نزول الفريق لمدة خمس دقائق في بداية الشوط الثاني مما أدى إلى تأخر بدء المباراة.

 

إيقاف محمود شكري إداري فريق الداخلية مباراة واحدة، بسبب الطرد لما بدر منه تجاه حكم المباراة.

 

 

 

عقوبات مباراة الإسماعيلي والزمالك :

 

توقيع عقوبة على نادي الإسماعيلي خوض المبارتين القادمتين بدون جمهور وغرامة مالية على النادي تقدر بـ100 ألف جنيه، بسبب تكرار السباب الجماعي للجماهير للمرة الثالثة.

 

حرمان جماهير نادي الزمالك وعددهم 2243 مشجعا، من الحاضرين في مباراة الإسماعيلي من حضور مبارتين وتوقيع غرامة مالية على النادي وقدرها 50 ألف جنيه، لتكرار السباب الجماعي للجماهير للمرة الثانية.

 

رابطة الأندية عقوبات الجولة ١٣ الدوري الممتاز عقوبات رابطة الاندية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ابنته تعاني من مرض مزمن.. شوبير يكشف تفاصيل مؤثرة بشأن نجم الأهلي

الحكومة توافق على أكبر صفقة استثمار مباشر بالشراكة مع كيانات كبرى

مصر للطيران تصدر بيانا بشأن اصطدام طائرة بعثة الأهلي في غانا

وداعا هاني الناظر.. السبب الحقيقي وراء وفاته

وفاة هاني الناظر بعد صراع مع المرض

رد ناري.. إكرامي يوضح سبب عدم تعاقد الأهلي مع نجله شريف

وصية هاني الناظر.. ماذا قال قبل وفاته؟

مليون دولار ويبقى في الأهلي .. صفقة نارية محتملة بالمارد الأحمر

ترشيحاتنا

مناسك العمرة بالتفصيل.. ومحظورات يشترك فيها الرجال والنساء

أبرزها وقف تخفيف أحمال الكهرباء في شهر رمضان.. الحكومة تقر حزمة قرارات

صفقة الاستثمار الكبرى.. خبراء: انفراجة اقتصادية مرتقبة والدولار في السوق السوداء سينهار

أكثر من 10.. انفجارات قوية تهز القاعدة الأمريكية في حقل العمر النفطي

شقق وفلل وفلوس بالجملة.. طلب مفاجئ من محام في رشوة مسئولين وزارة الري

غرامات وحرمان.. رابطة الأندية تعلن عقوبات مباراة الإسماعيلي والزمالك


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبيض×أسود.. ياسمين عبد العزيز تشعل السوشيال ميديا| صور

فستان جريء.. سارة سلامة تشعل السوشيال ميديا بأحدث صور

المنشور الأخير | رسالة مؤثرة من طفلة لـ هاني الناظر قبل وفاته

طريقة عمل الباذنجان المخلل المسلوق بمذاق احترافى

فيديو

قفل اللعبة.. رامز جلال يستضيف نجوما جددا في برنامجه هذا العام

بلوجر مصرية شهيرة تشارك متابعيها لقطات لمنزلها بعد تعرضه للحريق

هيثم نبيل يكشف لـ صدى البلد كواليس فيلم عيسى

ميزانية ضخمة.. المنتج إبراهيم إسحاق يكشف كواليس فيلم عيسى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: رفح.. خيار إسرائيل الأخير!

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: حصاد القهر

نهال علام

نهال علام تكتب: الفكر القطبي ( 1 )

اﻟﻤﺰﻳﺪ