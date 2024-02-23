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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

اللي بيحصل ده قلة أدب وتطاول.. يوتيوب يحذف أغنية حسام حبيب «كدابة»

صدى البلد

حذف موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب أغنية كدابة، والتي طرحها الفنان حسام حبيب خلال الأيام الماضية .

شاهد الفيديو:

وجاء قرار حذف الأغنية؛ بسبب الاتهامات التي وجهها الملحن محمد شفيق إلى حسام حبيب وصناع أغنيته "كدابة" باقتباس مذهب الأغنية من أخرى أنتجها لـ محمود عز منذ شهر تقريبا، وحملت اسم "بياعة".

أغنية “كدابة” من ألحان إسلام رفعت، وكلمات عمرو المصري، وتوزيع موسيقي أمين نبيل.

وتمثل أغنية “كدابة” عودة حسام حبيب الغنائية بعد غياب طويل، إذ كان آخر ألبوم له بعنوان فارق كتير عام 2016، وتلاه بآخر في عام 2017.

وقبل حذفها، دخلت أغنية كدابة للفنان حسام حبيب إلى قائمة الفيديوهات الأعلى مشاهدة في مصر، عبر موقع يوتيوب.

شاهد الفيديو:

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اللي بيحصل ده قلة أدب وتطاول.. يوتيوب يحذف أغنية حسام حبيب «كدابة»

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