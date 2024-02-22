قرار عاجل ضد المتهمين بالتعدي على أرض أثرية بالبدرشين

قررت محكمة جنايات جنوب الجيزة، تأجيل محاكمة المتهم بالتعدي علي أرض أثرية بالبدرشين وتحويلها لمخزن خاص، لجلسة 20 أبريل لحين ورود التقرير.



أحالت نيابة جنوب الجيزة متهم إلى محكمة الجنايات لاتهامه بالاستيلاء علي قطعة أرض أثرية بالبدرشين وتحويلها إلي مخزن خاص به.

جاء بأمر الإحالة أن المتهم قام بتحويل جزء من الأرض الأثرية إلى مخزن خاص به دون الحصول علي الترخيص بذلك علي النحو المبين بالتحقيقات.

وشـهـد كبير خبراء بوزارة الآثار أنه حال مروره بدائرة اختصاصه لمباشـرة مهام عمله لرصـد كافة التعديات على الأراضي الخاضعة لهيئة الآثار انتقل لمعاينة العين محل التحقيقات تبين له قيام المتهم بالتعدي علي أرض الآثار الكائنة بالقطعة رقم 72 بحوض كوم الفخرى نمرة 7 بنطاق منطقة أثار ميت رهينة بالبدرشين علي مساحة حوالي 8م × 10 م تقريبا داخل الأرض الأثرية بالمخالفة لقانون حماية الآثار .