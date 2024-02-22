الجيش الأوكراني يتسلم العشرات من ناقلات الجنود لإجلاء الجرحى

أعلن وزير الدفاع الأوكراني رستم عمروف، اليوم الخميس أن قوات الدفاع الأوكرانية تلقت ناقلات جند مدرعة جديدة من طراز M113 مجهزة لإجلاء الجرحى من ساحة المعركة.

وأضاف وزير الدفاع الأوكراني أن "العشرات من مركبات الإخلاء المدرعة وصلت بالفعل إلى أوكرانيا، ومن المتوقع أن تصل عدة مئات أخرى في المستقبل القريب"، بحسب ما أوردته وكالة أوكرينفورم الأوكرانية.

وأكد أن المركبة المجنزرة تتمتع بقدرة أعلى بكثير على اختراق البلاد، لذلك في ظروف الطرق الوعرة، يعد هذا أمرًا يحتاجه الجيش بشدة.

وشكر شركاء أوكرانيا على دعمهم في الحرب ضد الجيش الروسي.