لإضعاف اقتصادها.. شريف حمودة: المخطط الدولي ضد مصر واضح وموجود منذ الأزل

أكد المهندس شريف حمودة، الخبير الاقتصادي، أن المخطط الدولي، واضح ضد مصر وموجود منذ الأزل، وذلك من أجل إضعاف اقتصادها، مشيرا إلى أن ثورة 30 يونيو وقفت ضد مخطط تدمير مصر.

وقال حمودة، خلال لقاء له ببرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي "مصطفى بكري"، أن أزمة كورونا، وبعدها الأزمة الروسية الأوكرانية، وأزمة قطاع غزة كان لها تداعيات على المنطقة وأثرت في الاقتصاد المصري.

وتابع الخبير الاقتصادي، أن الدولة المصرية مازالت تتعرض لمؤامرات كبيرة، وبشكل مستمر، ولا بد للدولة أن تتصدى لتلك المخططات.