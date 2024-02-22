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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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شريف حمودة: نحتاج إلى القضاء على البيروقراطية في الجهاز الإداري لتشجيع الاستثمار

المهندس شريف حمودة،
المهندس شريف حمودة، الخبير الاقتصادي

أكد المهندس شريف حمودة، الخبير الاقتصادي، أنه نحتاج من النخبة المصرية أن تكون متواجدة من جديد لقيادة الناس، مشيرا إلى أنه نحتاج إلى القضاء على البيروقراطية في الجهاز الإداري لتشجيع الاستثمار.

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استثمارات بـ 7 مليارات دولار| شريف حمودة يكشف دعم الدولة لمدينة طربول.. والانتهاء من المرحلة الأولى في هذا الموعد

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شريف حمودة: إجمالي الاستثمارات في طربول الصناعية بلغت 7 مليارات دولار

وقال شريف حمودة، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي "مصطفى بكري"، أن الاستثمار المباشر يعد أحد المسارات المتغايرة لإنعاش الإقتصاد المصري، ولا بد من تسهيل الإجراءات.

وتابع الخبير الاقتصادي، أن الإستثمار المباشر وفر العديد من فرص العمل، مؤكدا أنه على الدولة أن تهتم بهذا المجال.

المهندس شريف حمودة شريف حمودة شريف حمودة الخبير الاقتصادي الاستثمار المباشر الإقتصاد المصرى الجهاز الإداري

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