شريف حمودة: نحتاج إلى القضاء على البيروقراطية في الجهاز الإداري لتشجيع الاستثمار

أكد المهندس شريف حمودة، الخبير الاقتصادي، أنه نحتاج من النخبة المصرية أن تكون متواجدة من جديد لقيادة الناس، مشيرا إلى أنه نحتاج إلى القضاء على البيروقراطية في الجهاز الإداري لتشجيع الاستثمار.

وقال شريف حمودة، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي "مصطفى بكري"، أن الاستثمار المباشر يعد أحد المسارات المتغايرة لإنعاش الإقتصاد المصري، ولا بد من تسهيل الإجراءات.

وتابع الخبير الاقتصادي، أن الإستثمار المباشر وفر العديد من فرص العمل، مؤكدا أنه على الدولة أن تهتم بهذا المجال.