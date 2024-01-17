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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تحقيقات وملفات

استثمارات بـ 7 مليارات دولار| شريف حمودة يكشف دعم الدولة لمدينة طربول.. والانتهاء من المرحلة الأولى في هذا الموعد

شريف حمودة المطور
شريف حمودة المطور العام لمشروع مدينة طربول الصناعية

مدينة طربول الصناعية.. تعد مدينة طربول، أول مدينة صناعية خضراء وذكية مصممة للعيش في قلب شبكة التجارة في مصر، والتي تقع على مساحة 26 ألف فدان في أطفيح بالجيزة، ومجهزة بأحدث بنية تحتية تتوافق مع متطلبات مدن الجيل الرابع.

وتتجه كافة الأنظار والاهتمامات إلي مدينة طربول الصناعية، وتتضمن المرحلة الأولى من المشروع إنشاء سوق الجملة ومنافذ تجارة التجزئة، ومنطقة التبريد المركزية، ومنطقة التخزين الجافة، ومن المتوقع أن توفر مدينة طربول أكثر من 650 ألف فرصة عمل.

وكشف شريف حمودة، المطور العام لمشروع مدينة طربول الصناعية ورئيس مجلس إدارة GV للاستثمارات، عن دعم الدولة لمدينة طربول الصناعية والعمل علي البنية التحتية وإجمالي استثمارات المدينة، وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية صدى البلد.

مدينة طربول الصناعية

وكشف شريف حمودة، المطور العام لمشروع مدينة طربول الصناعية، عن مساحة مدينة طربول الصناعية والتي تمتد على مساحة 109 ملايين م2، مبينًا أنه مستهدف 13 ألف مصنع داخل المدينة.

وأضاف شريف حمودة، أنه هناك 1400 مصنع بالمدينة وتم ذلك خلال عام 2023، لافتا إلى أن المدينة بها صناعات هندسية وغذائية وأيضا صناعات للحديد.

الدولة تدعم مدينة طربول

وأوضح شريف حمودة، المطور العام لمشروع مدينة طربول الصناعية، أن الدولة دعمت مدينة طربول الصناعية لتكون في السوق العالمي، وإن أرض مدينة طربول الصناعية ليست للتجارة.

وعقب شريف حمودة، أن مدينة طربول أعلنت عن مبادرة صنع لدعم الصناعات المتوسطة والصغيرة، وأشار إلي أن المدينة ستشهد توطينًا لصناعة السيارات، بالإضافة إلى التعاون مع شركات كبرى بالهيدروجين الأخضر.

2 مليار دولار للبنية التحتية بمدينة طربول

وكشف شريف حمودة، المطور العام لمشروع مدينة طربول الصناعية، أن تمويل المدينة من مبيعاتها وتمويل للبنوك ومصادر أخري، فيتم تخصيص مبلغ 2 مليار دولار للبنية التحتية في مدينة طربول الصناعية.
 


7 مليارات دولار إجمالي الاستثمارات بطربول الصناعية

 وكشف شريف حمودة، عن إجمالي الاستثمارات في مدينة طربول الصناعية والتي بلغت 7 مليارات دولار، وأشار حمودة إلي أن مدينة طربول الصناعية اعتمدت كمدينة متكاملة.

 وأوضح شريف حمودة، أنه خلال 24 شهرًا سيتم تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع بسوق المدينة، كاشفا أيضا عن أن المدينة اعتمدت كمنطقة استثمارية صناعية.

أحمد موسي يشيد بمدينة طربول الصناعية

وأشاد الإعلامي أحمد موسى، بمدينة طربول الصناعية، وقال أحمد موسي خلال برنامج "على مسئوليتي" المذاع على فضائية صدى البلد، إن توجه الدولة المصرية هو دعم ومساعدة المطور المصري والمنتج المصري، مشيرًا الي انه لا يمكن أن نعيش فقط علي الاستيراد ونحن نقترب من 105 مليون مواطن.

 وأكد أحمد موسى، علي أن مدينة طربول سيكون بها 13 ألف مصنع داخل قلعة صناعية عملاقة، مثل المحلة في زمانها، منوها أن هناك فيها استثمار اجنبي روسي وصيني ومن كافة دول العالم، وأن حجم تداول الخضار والفاكهة في المدينة الصناعية سوف يكون أضعاف سوق العبور.

ولفت موسى، أن مثل هذه المدن سوف تجعل مصر تصدر لكل دول العالم، ونصبح رقم واحد في الصناعات، وردد موسى: « لا بديل امامنا الا التصنيع»، معقبًا: "أحنا دولة كبيرة ونقدر نعمل مشروعات عملاقة وننفذ أفكار كبيرة في الصناعة".

عصر جديد للسيارات الكهربائية في مصر

وفي سياق متصل، وقعت شركة جي في للاستثمارات المتخصصة في مجال التطوير العقاري، برئاسة شريف حمودة، شراكة استراتيجية مع العملاق الروسي "كونكورديا" لإنشاء مصنع متطور للسيارات الكهربائية في قلب مدينة طربول، مصر.

وتأتى هذه الخطوة للجمع بين التنمية العمرانية والتكنولوجيا الحديثة، مما يعد بثورة صناعية خضراء شاملة  العديد من الفرص لكل من المستثمرين والمقيمين في المنطقة.

 وأشاد شريف حمودة، رئيس مجلس إدارة جي في للاستثمارات، بالإمكانيات التكنولوجية الواعدة التي تقدمها مدينة طربول، كما أكد علي أن هذه الشراكة ستفتح الباب أمام آفاق جديدة ومربحة في السوقين العقارية والصناعية على حد سواء.

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