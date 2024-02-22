ستساعد في حل الأزمة الاقتصادية.. شريف حمودة يكشف أهمية الصفقة الاستثمارية الكبرى

أكد المهندس شريف حمودة، الخبير الاقتصادي، أن الصفقة الاستثمارية الكبرى ستساعد في حل الأزمة الاقتصادية الحالية، مشيرا إلى أن تلك الصفقة لا تتميز فقط بتوفير النقد الأجنبي فقط بل لها مميزات متعددة.

وقال شريف حمودة، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي "مصطفى بكري"، أنه تم تحصيل 42 مليار دولار من صفقة الإستثمارات الكبرى، مؤكدا أن تلك الصفقة ستجعلنا قادرين على تجاوز الأزمة.

حلول جذرية للأزمة الراهنة

وتابع الخبير الإقتصادي، أن اتفاق صندوق النقد الدولي، إضافة إلى صفقة الاستثمارات الكبرى، وجدولة الديون، تمثل حلول جذرية للأزمة الراهنة.

