شريف حمودة: متفائل من حل أزمة أسعار السلع قبل رمضان بعد صفقة الاستثمار الكبرى

أكد المهندس شريف حمودة، الخبير الإقتصادي، أن السوق السوداء هو الغول الذي أثر على المحافظات أجمع، مشيرا إلى أن تجار العملة هم أكبر فئة تعطش السوق، ويجب على الحكومة توفير العملات بسعر عادل.

وقال شريف حمودة، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، أن متفائل من حل أزمة أسعار السلع قبل رمضان بعد صفقة الاستثمار الكبرى، مؤكدا أن ملف التنمية سيعود باستثمارات ضخمة.

أزمات كثيرة

وتابع الخبير الإقتصادي، أن إيرادات الصفقة ستحل أزمة كبيرة في الاقتصاد المصري، مؤكدا أن مصر منذ 2011 حتى اليوم مرت بأزمات كثيرة.