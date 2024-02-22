شعبة الذهب: الوقت مناسب للشراء الآن.. ونتوقع انخفاضات جديدة بالأسعار

قال المهندس هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب في اتحاد الغرف التجارية، إن الفترة الأخيرة هناك استقرار في أسعار الذهب في السوق، مشيرا إلى أنه ينصح المواطنين لشراء الذهب في هذا الوقت، خاصة أن أسعار الذهب في الوقت الحالي جيدة.



وأضاف، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم طه، المُذاع على قناة "أون"، أن الفترة المقبلة يتوقع استمرار انخفاض الذهب، خاصة مع وأننا في فترة المدارس، ورمضان على الأبواب، والمواطن في هذه الفترة أولوياته مختلفة، ولا يتجه لشراء الذهب.

الأسعار منخفضة



وتابع: "لو حد عاوز يشتري، فالوقت مناسب دلوقتى للشراء، والغريب أن المواطن بيروح يشتري والذهب سعره عالي ولما ينخفض لا يقبل على الشراء.. وعشان كده احنا بننصح المواطن يروح يشتري لما الأسعار تقل، ولا يقبل على الشراء والذهب مرتفع".



ولفت إلى أن أسعار الذهب وصلت لـ 4000 جنيه، والآن الأسعار منخفضة وسعر الجرام انخفض لأقل من 3500 جنيه، متابعا: "نعيش فترة من الاستقرار".