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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

علوم البحار: نعمل على توفير برامج توعية حول أمواج تسونامي وكيفية التعامل

رئيس معهد علوم البحار
رئيس معهد علوم البحار

قال الدكتور عمرو زكريا ، رئيس معهد علوم البحار والمحيطات ، إن المعهد يعمل على توفير برامج توعية حول أمواج تسونامي وكيفية التعامل معها في حين حدوثها.


وأضاف لصدى البلد أنه يتم توفير خرائط لمحافظات الساحل والتي يقوم المعهد باجتماعات شهرية معها كما تتشكل لجنة للحد من المخاطر في حالة حدوث أي نشاط مماثل وماذا يحدث وما يجب أن يقوم به الناس فيكون لدينا متسع من الوقت حوالي 20 دقيقة على الأقل لإبلاغ الجميع والتحرك.


وقد فاز الدكتور  عمرو زكريا حمودة رئيس المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد بمنصب نائب رئيس اللجنة الدولية للإنذار المبكر لموجات التسونامي  باليونسكو بالامم المتحدة، وهذه تعد المرة الاولى التى يتولى فيها تلك المنصب خبيرا من الدول الأفريقية والعربية حيث جاء هذا المنصب بناء على المجهودات والانشطة التى قام بها السيد الاستاذ الدكتور عمرو زكريا حمودة خلال المشاركة فى إعداد البرامج الخاصة بالإنذار المبكر والحد من المخاطر لموجات التسونامي بالبحر المتوسط وشمال الأطلنطي .


ويعد هذا المنصب إضافة إلى دور مصر الاقليمى والدولى باليونسكو بالأمم المتحدة بالإضافة إلى تقديم رؤية متكاملة للحد من المخاطر لموجات التسونامي اتجاه شرق البحر المتوسط .


وقد تم انتخابه بإجماع الأصوات من قبل الدول الأعضاء بالجمعية العمومية للجنة الانذار المبكر لموجات التسونامي باليونسكو  للبحر المتوسط وشمال الأطلنطي بالامم المتحدة.

Jobs Education الإقليمي والدولي الدكتور عمرو زكريا حمودة رئيس المعهد القومي لعلوم البحار والمصايد الحد من المخاطر الدول الافريقي رئيس المعهد القومي لعلوم البحار

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