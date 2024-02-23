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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

جامعة عين شمس تنظم ورشة عمل حول استخدام الذكاء الاصطناعي بالبحث العلمي

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

أعلنت كلية الآثار بـ جامعة عين شمس، تنظيم ورشة عمل تحت عنوان استخدام الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي - التحديات والمخاطر، وذلك تحت رعاية الدكتور حسام طنطاوي عميد  كلية الآثار، والدكتور أحمد الشوكي، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

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جامعة عين شمس

وأكدت كلية الآثار في بيان لها، إن ورشة العمل ستكون يوم السبت 24 فبراير الجاري 2024 في تمام الساعة الـ5 مساءً، مشيرة إلى أن الورشة ستتناول التعرف على مفهوم الذكاء الاصطناعي، وأهمية الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي، التحديات والمخاطر.

وأوضحت كلية الآثار بـ جامعة عين شمس، أنه لكل من يرغب في الحضور يجب عليه التسجيل من خلال الدخول عبر هذا الرابط.

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_MmYwNTk5MTctZjk4Yy00Mjk1LWE3ZWYtYjE1MTM5NmYxNTdi%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%25229a169c93-f671-463c-b6cb-1a4c8fb5f70d%2522%252c%2522Oid%2522%253a%25223927e610-a08e-4e5a-93e1-4dad465fb3ef%2522%257d%26fbclid%3DIwAR1XHl6XGBNO64qCvOwDjpbDjPtjFsQ0BIN5IH7-_6nywS5majIJT-uzz6Q%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=b25af3e1-dae4-475d-b59d-94713e9d827f&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true

والجدير بالذكر تشارك جامعة عين شمس بجناح مميز فى الدورة الـ 14 للملتقى والمعرض الدولي للتعليم العالي والتدريب EduGate، والذي يقام في الفترة من 25-27 فبراير بفندق كمبينسكي رويال مكسيم بالقاهرة الجديدة، تحت شعار الجامعة " AIN SHAMS UNIVERSITY YOUR GATE TO EXCELLENCE " وذلك تحت رعاية الأستاذ الدكتور محمد ضياء زين العابدين ، رئيس الجامعة ، الأستاذة الدكتورة غادة فاروق ، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، بالتعاون مع أ. د. شهيرة سمير المدير التنفيذي لقطاع العلاقات الدولية والتعاون الأكاديمي وإشراف أ.د. منى عبد العال مدير إدارة تطوير التعليم بالجامعة وأ. محمد الجمال رئيس الإدارة المركزية لقطاع رئيس الجامعة، أ. إبراهيم سعيد أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم و الطلاب ، د.ريهام العطيفى مدير عام الإدارة العامة لشئون التعليم والطلاب.

 

ويقدم جناح جامعة عين شمس على مدار أيامه الثلاث حزمة متميزة من البرامج الجديدة بنظام الساعات المعتمدة الدولية والبالغ عددها ما يزيد عن (71)  برنامج ، فضلاً عن برامج الدراسات العليا وبرامج اللغات والتى تواكب أحدث النظم والمعايير العالمية،كذا البرامج والخدمات الموجهة للطلاب ذوي الهمم.

ويمكن للمهتمين التعرف على مختلف البرامج وشروط التقدم لها من خلال الرابط التالي:
https://drive.google.com/drive/folders/1qZjnhjElkw3acm861zL9MyRdXVHYj0RC
يذكر أن المعرض الدولي للتعليم العالي والتدريب EduGate يشهد مشاركات لعدد كبير من الجامعات المصرية الحكومية والخاصة واﻷهلية وفروع الجامعات الأجنبية في مصر وممثلين عن الجامعات العربية والأجنبية، كما يضم شركات ومؤسسات تعليمية من مختلف دول العالم لعرض الإنجازات والإبداعات والابتكارات في جميع المناحي، كما يضم المعرض شركات تكنولوجية لعرض برامجها في مجالات التعليم والابتكار والتكنولوجيا.

كلية الاثار جامعة عين شمس ورشة عمل الذكاء الاصطناعي الدكتور حسام طنطاوي Jobs Education

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