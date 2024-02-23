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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

التشكيل المتوقع لـ الأهلي أمام ميدياما

صدى البلد

كشف الإعلامي إيهاب الكومي، عن التشكيل المتوقع للنادي الأهلي أمام ميدياما الغاني في المواجهة التي ستجمع بينهما مساء الجمعة في دوري أبطال أفريقيا.

وقال الإعلامي إيهاب الكومي، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد»، إن مارسلي كولر سيدفع بمصطفى شوبير في مركز حراسة المرمى، ويضم الخط الخلفي، الرباعي، محمد هاني و ياسر ابراهيم و محمد عبد المنعم و علي معلول .

واستقر كولر على اللعب بالثلاثي أكرم توفيق وإمام عاشور و عمرو السولية في خط الوسط، فيما سيلعب في الخط الأمامي، كلا من حسين الشحات و بيرسي تاو وأنتوني موديست.

وأوضح الكومي، إن قائمة الغيابات ضمت محمود كهربا الذي حصل على إذن من الجهاز الفني ، ومحمد الشناوي و خالد عبد الفتاح وأليو ديانج ومحمد الضاوي بسبب الإصابة ، بجانب أحمد عبد القادر للاستبعاد الفني ، ومروان عطية بسبب الإيقاف، وعمر كمال ومحمود الزنفلي لعدم القيد في القائمة الإفريقية .

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