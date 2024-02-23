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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تفاصيل تصريحات صندوق النقد حول الاتفاق مع مصر بشأن حزمة الدعم

صندوق النقد الدولي
صندوق النقد الدولي

 قال صندوق النقد الدولي إن المحادثات مع مصر لتعزيز برنامج قرض من الصندوق تحرز تقدما ممتازا، وإن البلاد تحتاج إلى "حزمة دعم شاملة للغاية" للتعامل مع التحديات الاقتصادية بما في ذلك الضغوط التي تفرضها الحرب في غزة.

وأشارت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك في مؤتمر صحفي وفق ما نقلته وكالة رويترز إن فريق الصندوق والسلطات المصرية اتفقوا على العناصر الرئيسية في تعديل البرنامج في إطار المراجعتين الأولى والثانية اللتين تم دمجهما لقرض مصر الحالي البالغ ثلاثة مليارات دولار وإن "السلطات عبرت عن التزام قوي" بها.

وأحجمت كوزاك عن مناقشة تفاصيل الحزمة المصرية لأن المفاوضات ما زالت مستمرة.

وردا على سؤال حول تأثير التحديات التي يفرضها الوضع في غزة، قالت كوزاك "هناك حاجة إلى حزمة دعم شاملة للغاية لمصر، ونعمل عن كثب شديد مع كل من السلطات المصرية وشركائها لضمان ألا يكون لدى مصر أي احتياجات تمويل متبقية وأيضا لضمان قدرة البرنامج على تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي والاستقرار المالي في مصر".

وأوضح صندوق النقد في وقت لاحق في بيان له أن حزمة السياسات الشاملة "ستدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي" في مصر.

وقالت كوزاك إن الصندوق يواصل مراقبة ما يترتب على الهجمات بالبحر الأحمر من أثر اقتصادي على كل من قناة السويس وحركة الشحن في البحر الأحمر التي تحول التدفقات التجارية من القناة إلى طريق رأس الرجاء الصالح في جنوب القارة الأفريقية، مما يستهلك وقتا أطول وكلفة أكبر في الرحلات بين أوروبا وآسيا.

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