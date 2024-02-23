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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مش هغير كلامي عن التكتيك | أيمن عبد العزيز يثير الجدل من جديد

ايمن عبد العزيز
ايمن عبد العزيز

رد أيمن عبدالعزيز، مدرب منتخب مصر السابق، على الانتقادات التي تعرض لها في الأيام الماضية بعد تصريحه بأن الجانب التكتيكي في كرة القدم لا يتخطى 10%.

وقال أيمن عبد العزيز، في تصريحات تلفزيونية "مش بغير كلامي أنا عندي قناعاتي الشخصية، التكتيك لا يمثل 10% من طريقة اللعب هذه النسبة طبيعية".

وأضاف:؛ "بعد تصريحي الأخير الكابتن مؤمن سليمان بعتلي تصريح من 5 سنوات لمدرب لايبزيج الألماني وهو عنده 38 سنة، طلع قال التكتيك لا يمثل سوى 5%".

وتابع: "التكتيك جزء مهم في الكورة ولكن أنا بالنسبالي الكورة مواقف أو أشكال لعب كثيرة لا تختزل في التكتيك نفسه، ممكن أدرب اللاعبين لمدة أسبوع على طريقة لعب معينة وينزلوا المباراة لا ينفذون سوى 5 أو 10% وطريقة اللعب في معظم أوقات المباراة تكون عن مواقف معينة"

وأكمل: "المدرب الشاطر هو اللي بيشتغل كتير أوي على مواقف المباريات اللي بتحصل دايمًا»، مضيفا: «في الدوري المصري لا يوجد أهداف للأهلي أو الزمالك من جملة فنية".

وأشار أيمن عبدالعزيز: "أهم لاعب في مصر حاليًا معندوش أي ثقافة في التكتيك"، مضيفًا: "هذا اللاعب كان مع منتخب مصر، ولن اذكر اسمه أو النادي الذي يلعب فيه".

وأتم: "أنا مقتنع إن هذا اللاعب هو أهم لاعب كورة في مصر ولكن معندوش أي وعي تكتيكي داخل الملعب"

 

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