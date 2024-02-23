المجر تعلن توقيع اتفاق دفاعي مهم مع السويد

كشف رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، اليوم الجمعة، أن بلاده ستوقع اتفاقا دفاعيا مهما مع السويد.

ووفقا لوكالة "رويترز"، قال أوربان ، قبل اجتماع مع رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون في بودابست، إنه "في وقت لاحق من يوم الجمعة، بينما تستعد المجر للتصديق على عرض السويد لحلف شمال الأطلسي، إن المجر ستوقع صفقة صناعة الدفاع مع السويد".

وتابع رئيس الوزراء المجري: "لدينا بعض المسائل الدفاعية المعلقة مع السويد".

وأوضح أوربان للإذاعة الحكومية: "سنغلق جميع القضايا المعلقة، وسنوقع صفقة صناعة الدفاع، وهي صفقة جادة بالنظر إلى حجم المجر".

وأضاف "سنضع أيضا بعض القرارات أو... الأهداف المتعلقة بالتعاون العسكري".