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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الجثة متقطعة 3 أجزاء|تفاصيل صادمة في مق.تل الطالب "إيهاب" بالدقهلية

الطالب إيهاب
الطالب إيهاب

كشفت أجهزة الأمن مفاجآت صادمة بشأن مقتل الطالب “إيهاب” في قرية الستاموني بمحافظة الدقهلية، والذي قطع قاتله جثته إلى 3 أجراء، ونستعرض لكم التفاصيل كاملة من خلال تقرير عرضته فضائية العربية.

وبدأت القصة مع  طالب الصف الأول الثانوي بعد خروجه لتلقي أحد دروسه وبعدها تلقت أسرته اتصالًا من مجهول يطلب فيه فدية كبيرة، لكن فوجئت الأسرة عقب ذلك بالعثور على الجزء السفلي من جثمان “إيهاب” ملقى بجانب أحد المصارف المائية.
 

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القاتل مدرس فيزياء

وكشفت تحقيقات أجهزة الأمن هوية القاتل وتبين أنه مدرس فيزياء عمره 26 عامًا كان متواجدًا في مركز الدروس الذي يتلقى فيه الطالب دروسه، واعترف المدرس بقتل الطالب بعدما حاصرته الديون ومروره بضائقة مالية ولعلمه بأن والد الطالب ميسور الحال فقرر التخلص منه وطلب فدية من أسرته.

 

ونفذ الجريمة بالفعل وقطع جثمانه لثلاثة أجزاء وهي النصف السفلي والجذع والرأس والقى كل جزء في منطقة بعدما لفه في شوال من الخيش، وأوضح أنه لم يستكمل الخطة بسبب التواجد الأمني المكثف في القرية.

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