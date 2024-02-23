واعظ ديني يوضح طريقة استقبال ليلة النصف من شعبان| فيديو

قال الشيخ تامر مطر، الواعظ الديني إن خير ما يقوم به المسلم في ليلة النصف من شعبان هي تصفية النفس من الضغائن والحسد والمشاحنات، متابعًا: “ندخل على الله سبحانه وتعالى ونحن متسامحون”.



المشرك والمُشاحن

وأضاف “مطر” خلال حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، المذاع عبر فضائية “الأولى المصرية”، أن الله سبحانه وتعالى يغفر الذنوب لجميع عباده في ليلة النصف من شعبان ماعدا إثنين المشرك والمُشاحن.



وأكد الشيخ تامر مطر، الواعظ الديني أن الشخص المظلوم عليه التعلق بالله عز وجل وترك مظلومته لله سبحانه وتعالى، فهو العدل، لافتًا إلى أن الأجر على قدر المشاقة.