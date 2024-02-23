بوتين يجري تجربة على متن "البجعة البيضاء".. قاذفة القنابل النووية|فيديو

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رحلة تجريبية على متن حاملة الصواريخ الاستراتيجية الحديثة "تو-160 إم" خلال زيارة قام بها إلى جمهورية تتارستان.



بوتين يشيد بـ "البجعة البيضاء"

وبعد الرحلة التي استغرقت 30 دقيقة، أشاد بوتين بالطائرة الجديدة التي تلقب بـ"البجعة البيضاء" وقال إنه يمكن قبولها في القوات المسلحة الروسية، وجاء ذلك ضمن تقرير عرضته فضائية يورونيوز.

وجاءت هذه الرحلة بعد زيارة بوتين لمصنع "غوربونوف" للطائرات في مدينة قازان، في اليوم السابق حيث تم عرض الطائرة الجديدة عليه في ورش المصنع.

ووفقًا للكرملين، فإن المصنع يستعد لإنتاج قاذفة "تو-160 إم" التي تستطيع حمل 12 صاروخ كروز أو 12 صاروخاً نووياً قصير المدى، ويصل إجمالي ما يمكن أن تحمله ذخائر إلى 40 طنا، كما يمكنها التحليق لمسافة 12 ألف كيلومتر بدون توقف ودون إعادة تزويدها بالوقود.