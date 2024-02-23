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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كولر يعقد جلسة مع لاعبي الأهلي قبل مباراة ميدياما

صدى البلد

أعلن أحمد حسن نجم منتخب مصر السابق أن مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي عقد جلسة مع لاعبي الفريق قبل أن يتحرك جميع أفراد البعثة الى ملعب مباراة ميدياما عقب انتهاء المحاضرة.

وكتب أحمد حسن عبر حسابه علي فيسبوك :"مارسيل كولر يعقد محاضرة فنية مع لاعبي الفريق في الثانية إلا الربع ظهر اليوم داخل فندق الإقامة في كوماسي".
 

وكشف الإعلامي إيهاب الكومي، عن التشكيل المتوقع للنادي الأهلي أمام ميدياما الغاني في المواجهة التي ستجمعبينهما مساء الجمعة في دوري أبطال أفريقيا.

وقال الإعلامي إيهاب الكومي، خلال برنامج «الماتش» الذي يقدمه على قناة « صدى البلد»، إن مارسلي كولر سيدفعبمصطفى شوبير في مركز حراسة المرمى، ويضم الخط الخلفي، الرباعي، محمد هاني و ياسر ابراهيم و محمد عبد المنعمو علي معلول .
 

واستقر كولر على اللعب بالثلاثي أكرم توفيق وإمام عاشور و عمرو السولية في خط الوسط، فيما سيلعب في الخطالأمامي، كلا من حسين الشحات و بيرسي تاو وأنتوني موديست.

وأوضح الكومي، إن قائمة الغيابات ضمت محمود كهربا الذي حصل على إذن من الجهاز الفني ، ومحمد الشناوي و خالدعبد الفتاح وأليو ديانج ومحمد الضاوي بسبب الإصابة ، بجانب أحمد عبد القادر للاستبعاد الفني ، ومروان عطية بسببالإيقاف، وعمر كمال ومحمود الزنفلي لعدم القيد في القائمة الإفريقية .

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