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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فريدة الشوباشي: رفض التهجير جعل القضية الفلسطينية في صدارة اهتمامات العالم

فريدة الشوباشي
فريدة الشوباشي

قالت الكاتبة فريدة الشوباشي إن قطاع غزة يشهد حاليا وضعا ليس له مثيل في تاريخ الإنسانية.

وأضافت فريدة الشوباشي في برنامج هذا الصباح  المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن إسرائيل أصبحت تسعى في قطاع غزة إجراما ووحشية بشعة ضد الإنسانية تحت غطاء أمريكا التي تعتبر نفسها محور العالم وتخضع الأمور لإرادتها. 

وانتقدت فريدة الشوباشي توجه الإدارة الأمريكية المنحاز ضد الفلسطينيين، بينما تصرح بأن ما يعنيها هو إطلاق سراح المحتجزين الإسرائيليين دون الإكتراث بالوضع الإنساني في قطاع غزة. 

يحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على نقل المأساة الإنسانية في قطاع غزة

وأشادت الشوباشي بحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على نقل المأساة الإنسانية في قطاع غزة لجميع من يلتقي بهم من قادة العالم وهو ما غيّر مواقف الكثير من الدول لتقف ضد التوجه الأمريكي المنحاز طوال الوقت إلى الجانب الإسرائيلي. 

ورأت أن موقف الرئيس السيسي الرافض للتهجير القسري جعل القضية الفلسطينية في صدارة اهتمامات العالم بعدما تعطل المشروع الإسرائيلي الهادف إلى تصفية القضية الفلسطينية.

وأضافت أن الأولويات الآن هي إدخال المساعدات بعد فضح الوضع الكارثي الذي لم يشهد مثيلا له في العالم.

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