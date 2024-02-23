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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

الإعلامي محمود سعد فى ضيافة جامعة عين شمس ضمن فعاليات الموسم الثقافي

محمود سعد
محمود سعد

 ينظم  قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة عين شمس بالتعاون مع كلية الطب وجمعية مصر شريان العطاء ضمن مبادرة مليون متطوع منتظم وإفتتاح مشروع المليون متبرع ندوة "عطاء" والتى تستضيف الإعلامي القدير محمود سعد، وذلك الأحد القادم الموافق ٢٥ فبراير بمدرج البنهاوى بكلية الطب فى تمام الساعة الثانية عشر ظهراً.

 وذلك تحت رعاية أ.د. محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس و أ.د. غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وأ.د. على الأنور عميد كلية الطب جامعة عين شمس وأ.د. محسن الألفى رئيس جمعية مصر شريان العطاء، تنسيق أ.د. جيهان رجب مستشار نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإشراف إداري اللواء حسام الشربيني أمين الجامعة المساعد لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبمشاركة طلاب التربية العسكرية بجامعة عين شمس.

وتأتي الندوة ضمن فعاليات  مبادرة" مليون متطوع منتظم للتبرع المنتظم بالدم تحت رعاية أ.د. محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس وأ.د. غادة فاروق نائب رئيس جامعة عين شمس والرئاسة الشرفية أ.د. على الأنور عميد كلية طب رئيس مجلس إدارة المستشفيات وأ.د. هالة سويد وكيل كلية الطب لخدمة المجتمع وتنمية البيئة وأ.د. طارق يوسف المدير التنفيذي لمستشفيات جامعة عين شمس و أ.د. ياسمين جمال مدير عام مستشفى الأطفال والدعم الرئيسي البنك الأهلى المصرى والدكتور محسن الألفى رئيس مجلس إدارة جمعية مصر شريان العطاء.

جامعة عين شمس كلية الطب

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