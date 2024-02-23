نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة التنمية المحلية.. إنفوجراف

أصدر المركز الإعلامي التابع لوزارة التنمية المحلية، "الانفوجراف الأسبوعي" في نسخته الـ 74 حول حصاد أهم الأنشطة والفعاليات التي قام بها اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 17 حتى 23 فبراير الجاري 2024، حيث نستعرض أبرزها في التقرير التالي الذي نشرته الصفحة الرسمية لوزارة التنمية المحلية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" من خلال انفوجراف يرصد أبرز تلك الأنشطة التي جاءت كالتالي:

*السبت 17 فبراير*

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة يشهد نشاطاً مكثفاً خلال هذا الأسبوع ، وهو الأسبوع التدريبي رقم الـ 28 من الخطة التدريبية للمحليات، حيث يتم تنفيذ 6 دورات تدريبية يستفيد منها 189 متدرباً من جميع المحافظات ، منها 3 دورات تدريبية جديدة هي دورة "اجراءات الرصد والمتابعة والتقييم لمشروعات الجمع والنقل والمعالجة والتخلص الآمن من المخلفات البلدية الصلبة"، ودورة "منهجيات تحليل البيانات Concepts Of Data Analysis"، ودورة "تنمية الموارد المحلية الذاتية في إطار التحول الرقمي"، بالإضافة الي تنفيذ الأسبوع الأول لدورة "استخدام نظم المعلومات الجغرافية GIS، ودورة "برامج التنمية المحلية المطورة (مدخل الي البرامج والأداء في إطار برامج التنمية المحلية المطورة)، فيما تستمر للأسبوع الثاني على التوالي دورة لغة انجليزية.

كما أعلن اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، عن انتهاء المرحلة الأولى من الموجة الـ٢٢ لإزالة التعديات علي أراضي واملاك الدولة والأرض الزراعية والبناء المخالف بالمحافظات ، والتي كانت قد بدأت ٢٧ يناير الماضي واستمرت حتي أمس ١٦ فبراير الجاري، موضحًا أن إجمالي ما تمت إزالته من تعديات "خلال المرحلة الأولى" بلغ حوالى ٤٧٤٤ حالة مباني مخالفة على أملاك الدولة علي مساحة ٩٥٤ ألف متر مربع في جميع المحافظات، كما تم إزالة ١٤٣٨ حالة تعد على أراضي زراعية أملاك دولة على مساحة ٣٨٠٧ فدان، كما تم إزالة عدد ١٢٧ مخالفة استزراع سمكي بمساحة ٦٦٥ فدان بمحافظة بورسعيد.

*الأحد 18 فبراير*

شارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في اجتماع مجلس المحافظين برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والذي حضره الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والمستشار عمر مروان وزير العدل، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والسيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وتطرق الاجتماع لاستعراض استعدادات شهر رمضان المُعظم، وذلك فيما يخص جهود متابعة الأسواق لضمان توافر السلع الضرورية للمواطنين خلال الشهر الكريم، حيث أكد رئيس الوزراء ضرورة العمل على توافر السلع في الأسواق، وضبط الأسعار، لافتاً إلى أن هناك لجنة مُشكلة من عدد من الوزراء ومسئولي الجهات المعنية لإدارة هذا الملف، وتم التوافق مع الغرف التجارية والمصنعين على ضخ كميات كبيرة من السلع في الأسواق خلال هذه الفترة بما يسهم في توازن الأسعار، مشددًا علي مسئولية المحافظين في رصد أي تعدٍ على الأراضي الزراعية والتعامل الفوري معه.

كما شارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في حفل تكريم الفائزين في مبادرة حوافز تميز الأداء الذي عقدته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لمناقشة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام 2024، بحضور د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبمشاركة السادة محافظي المحافظات الـ 27 بمصر، وخلال الحفل قاما وزيرا التخطيط والتنمية الاقتصادية والتنمية المحلية بتكريم المحافظات الفائزة بجوائز أفضل المحافظات في مبادرة حوافز تميز الأداء في إدارة الاستثمار العام على المستوى المحلي، وهي محافظات القليوبية، والشرقية، ودمياط، والإسكندرية، وأسوان، وبني سويف، وتسلم الجوائز السادة المحافظين اللواء/ عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، د. ممدوح غراب، محافظ الشرقية، د. منال عوض محافظ دمياط، اللواء/ محمد الشريف محافظ الإسكندرية.

*الاثنين 19 فبراير*

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية أن الوزارة بدأت استعداداتها لاستقبال شهر رمضان المبارك حيث وضعت عدد من التوجيهات للمحافظات وغرفة العمليات المركزية بالوزارة وغرف عمليات المحافظات، وعلى رأسها رفع درجة استعدادات كافة القطاعات والهيئات الخدمية مثل مديريات الصحة والكهرباء والتموين ومياه الشرب وتكليف المحافظات بالتنسيق المستمر مع هذه الجهات، على أن يكون رفع درجة الاستعداد بها طوال أيام الشهر الكريم على مدار الـ 24 ساعة، وذلك في إطار متابعة وزارة التنمية المحلية لتكليفات السيد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع مجلس المحافظين أمس الأحد.

كما استقبل اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وفداً من البنك الدولي برئاسة مسكيرم برهاني، المدير الإقليمي للتنمية المستدامة ويضم كل من فيديريكا رانجيري، قائدة برنامج التنمية المستدامة وجون خير كاو، كبير متخصصي التنمية الحضرية وزيشان كريم، أخصائي حضري أول و مجد زهران، أخصائي التنمية الحضرية وسمر عادل، أخصائية التنمية الحضرية، لمتابعة الموقف التنفيذي لبرامج التعاون الجارية والمستقبلية ومن ضمنها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ومبادرة المدن المصرية المستدامة، وذلك بحضور الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر وعدد من أعضاء المكتب التنسيقي للبرنامج بوزارة التنمية المحلية وممثل عن وزارة التعاون الدولي .

وشارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، في الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة تنفيذ مشروع تطوير وتوسعة طريق الكورنيش بمحافظة الإسكندرية، بحضور الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، واللواء/ محمد الشريف محافظ الإسكندرية، واللواء هشام السويفي مساعد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، والعميد عادل بحيري مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية، وأكد رئيس الوزراء أهمية هذا المشروع ضمن مخططات التنمية بمدينة الإسكندرية، في ظل ما تكتسبه المدينة من قيمة اقتصادية وسياحية باعتبارها مقصداً بارزاً على ضفاف المتوسط.

كما شارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، في الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء؛ لمتابعة موقف تفعيل الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، وذلك بحضور الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.

*الثلاثاء 20 فبراير*

في ضوء تنفيذ وزارة التنمية المحلية لمشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر "مكون المخلفات الصلبة" الممول بقرض من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومنحة الاتحاد الأوروبي، والذى يهدف إلى تطوير وتعزيز منظومة المخلفات الصلبة وإعادة تأهيل البنية التحتية في الثلاث محافظات التي يمر المصرف بها وهى محافظات الغربية والدقهلية وكفر الشيخ لرفع كفاءة عمليات الجمع والنقل والفرز وإعادة التدوير والتخلص النهائي من المخلفات بطريقة آمنة حيث تم طرح عدة مناقصات من خلال المشروع ومنها مناقصة تأهيل 13 جراج للحملات الميكانيكية في المحافظات، وقامت لجنة التقييم الفني المشكلة بقرار وزير التنمية المحلية رقم (42) لسنة 2024 بزيارة مواقع الجراجات في محافظتي الدقهلية وكفر الشيخ لمعاينة مواقع المشروع ضمن إجراءات التقييم الفني للعروض المقدمة.

واستعرض اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، نتائج الجهود التي قام بها قطاع التفتيش والمتابعة خلال الفترة من سبتمبر 2022 وحتى منتصف فبراير 2024، حيث نجحت فرق المتابعة بالقطاع تحت رئاسة اللواء أحمد عرفات رئيس قطاع التفتيش والرقابة بالوزارة، في تنفيذ 1160 حملة تفتيشية مفاجئة ومخططة على الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء المختلفة في عدد 27 محافظة، وكان لهذه الحملات الأثر الإيجابي السريع والمباشر على المواطن لما تم اتخاذه من قرارات فورية لتصويب تلك المخالفات التى تم رصدها .

كما نفذت وزارة التنمية المحلية جلسة التشاور المجتمعي الأولى لعرض نتائج دراسة تقييم الأثر البيئي والاجتماعي لمشروع تطهير مصرف كيتشنر - مكون المخلفات الصلبة - وذلك بحضور اللواء عبدالغفار الديب السكرتير العام المساعد لمحافظة كفرالشيخ، وبحضور النائبة هدي الطنباري، عضو مجلس النواب وممثلى وحدة تنفيذ المشروع بوزارة التنمية المحلية وفريق استشارى قياس الأثر البيئى والإجتماعى للمشروع بوزارة التنمية المحلية، الدكتور محمود زهران مدير الإدارة العامة للنظافة والتجميل وإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة ، وتضمنت الجلسة مشاركة عدد كبير من فئات المجتمع المختلفة من المحافظة شملت بعض الأهالى للمناطق السكنية التى ستقام بها المشاريع ، وممثلى الجمعيات الأهلية ورؤساء المدن والمراكز ومديرى إدارات المخلفات الصلبة بالمراكز والوحدات المحلية وممثلى إدارة البيئة بالمحافظة .

*الأربعاء 21 فبراير*

تلقي اللواء هشام وزير التنمية المحلية، تقريراً عن انجازات المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" منذ انطلاقه وحتى شهر فبراير 2024 حيث ساهم في تنفيذ 210,7 ألف مشروع بقروض حوالي ٢٨ مليار جنيه، وساهمت هذه المشروعات في توفير فرص عمل تجاوزت 1,7 مليون فرصة عمل في جميع المحافظات، مشيرًا الي إن مشروعك نجح خلال شهر يناير الماضي من تحقيق أعلي نسبة إقراض منذ انطلاقه في 2015 بلغت حوالى 200 مليون جنيه لتنفيذ 852 مشروع ، وأشاد اللواء هشام آمنة بالجهود الكبيرة التي يقوم بها فريق عمل مشروعك بالوزارة والمتابعة علي مدار اليوم مع مديري مكاتب مشروعك بالمحافظات .

واختتم مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، يوم الأربعاء الموافق 21/2/2024، فعاليات الأسبوع الثامن والعشرون من الخطة التدريبية للمحليات للعام المالي 2023/2024، مؤكدًا أن مركز التنمية المحلية بسقارة قد انتهى من تنفيذ 4 دورات تدريبية خلال الأسبوع الـ 28 منها دورتين جديدتين تنفذان لأول مرة هما دورة "منهجيات تحليل البياناتConcepts Of Data Analysis"، ودورة "تنمية الموارد المحلية الذاتية في إطار التحول الرقمي"، بالإضافة الي دورة "برامج التنمية المحلية المطورة (مدخل الي البرامج والأداء في إطار برامج التنمية المحلية المطورة) بالتعاون مع برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالوزارة والتي تعقد بتكليف من رئيس الجمهورية، ودورة اللغة الإنجليزية، موضحًا أن عدد المتدربين الذين اجتازوا تلك الدورات 130 متدربًا من جميع المحافظات.

كما شارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة تحضيرات استضافة القاهرة للمُنتدى الحضري العالمي في دورته الثانية عشرة «WUF12» خلال الفترة من 4 إلى 8 نوفمبر المقبل، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات)؛ وذلك بحضور الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والسفير حمدي شعبان، مساعد وزير الخارجية مدير إدارة التعاون الدولي للتنمية، والسفير محمد حجازي، مستشار وزير التنمية المحلية للتعاون الدولي، والدكتور هشام الهلباوي، مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية.

*الخميس 22 فبراير*

شارك اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية في اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي رقم 278، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والذي وافق خلاله على عدة قرارات علي رأسها وقف تنفيذ خطة تخفيف الأحمال الكهربائية خلال شهر رمضان الكريم، تيسيراً على المواطنين.

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