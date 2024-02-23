ناقد رياضي: الأهلي أقرب للفوز بالمباراة أمام ميدياما الغاني

أكد الناقد الرياضي وليد الحديدي، أن جوزيه جوميز مدرب الزمالك امام الإسماعيلي أجرى تبديلات خاطئة في المباراة، وكان الفريق الأبيض قريبا من تحقيق الفوز حال الدفع بلاعبين آخرين.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "موضوع طائرة الأهلي وتأخرها في الإقلاع أو المبيت في أكرا، لن يؤثر مطلقا على اللاعبين داخل المستطيل الأخضر، وفي أوروبا أيضا تحدث مثل هذه الأمور".

وأضاف: "مباراة الأهلي صعبة امام ميدياما بسبب أهمية النقاط بالنسبة للفريق الأحمر، والفريق الغاني فقد 7 لاعبين وتم تغيير المدرب، والأهلي يحتاج للفوز في هذه المباراة خصوصا بعد التعادلات امام بلوزداد ويانج افريكانز".

وزاد: "الأهلي يحتاج للصعود كأول مجموعة من أجل تسهيل المأمورية بالنسبة له في الادوار الاقصائية، وبيرسي تاو كان يعاني من اجهاد بسبب كثرة المشاركات مع منتخب جنوب افريقيا، وكولر لو تأكد من جاهزيته سوف يدفع به في التشكيل الأساسي".

وأكمل: "عندما يكون تاو والشحات في أتم الجاهزية فأنهما يلعبان أساسيا، ورضا سليم ظهر بشكل جيد وافضل من طاهر في المباراة السابقة، ولن يتم المغامرة بالدفع ببيرسي تاو لو كانت هناك شكوك حول امكانية إصابته مجددا".

وزاد: "ميدياما الغاني ليس له جماهيرية كبيرة، والأهلي لن يجد صعوبة كبيرة، ومعظم الجماهير تريد رؤية الأهلي، وتصريحات رئيس النادي الغاني من اجل تحفيز اللاعبين وهي تصريحات مقبولة".

وأتم: "الأهلي اقرب لتحقيق الانتصار على ميدياما الغاني، وهو يحتاج للفوز".