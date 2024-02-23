عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

ناقد رياضي: الأهلي أقرب للفوز بالمباراة أمام ميدياما الغاني

صدى البلد

أكد الناقد الرياضي وليد الحديدي، أن جوزيه جوميز مدرب الزمالك امام الإسماعيلي أجرى تبديلات خاطئة في المباراة، وكان الفريق الأبيض قريبا من تحقيق الفوز حال الدفع بلاعبين آخرين.

وقال في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "موضوع طائرة الأهلي وتأخرها في الإقلاع أو المبيت في أكرا، لن يؤثر مطلقا على اللاعبين داخل المستطيل الأخضر، وفي أوروبا أيضا تحدث مثل هذه الأمور".

وأضاف: "مباراة الأهلي صعبة امام ميدياما بسبب أهمية النقاط بالنسبة للفريق الأحمر، والفريق الغاني فقد 7 لاعبين وتم تغيير المدرب، والأهلي يحتاج للفوز في هذه المباراة خصوصا بعد التعادلات امام بلوزداد ويانج افريكانز".

وزاد: "الأهلي يحتاج للصعود كأول مجموعة من أجل تسهيل المأمورية بالنسبة له في الادوار الاقصائية، وبيرسي تاو كان يعاني من اجهاد بسبب كثرة المشاركات مع منتخب جنوب افريقيا، وكولر لو تأكد من جاهزيته سوف يدفع به في التشكيل الأساسي".

وأكمل: "عندما يكون تاو والشحات في أتم الجاهزية فأنهما يلعبان أساسيا، ورضا سليم ظهر بشكل جيد وافضل من طاهر في المباراة السابقة، ولن يتم المغامرة بالدفع ببيرسي تاو لو كانت هناك شكوك حول امكانية إصابته مجددا".

وزاد: "ميدياما الغاني ليس له جماهيرية كبيرة، والأهلي لن يجد صعوبة كبيرة، ومعظم الجماهير تريد رؤية الأهلي، وتصريحات رئيس النادي الغاني من اجل تحفيز اللاعبين وهي تصريحات مقبولة".

وأتم: "الأهلي اقرب لتحقيق الانتصار على ميدياما الغاني، وهو يحتاج للفوز".

الاسماعيلي الزمالك أمام الاسماعيلي الفريق الغاني الزمالك جوزية جوميز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صفقة من العيار الثقيل تحل أزمة الدولار|الحكومة تفرح الملايين.. وهذا سعر الأخضر رسميًا

بالأقدمية.. حقيقة سحب شارة قيادة منتخب مصر من محمد صلاح

800 جنيه| تراجع أسعار الذهب إلى مستويات تاريخية.. وعيار 21 مفاجأة

42 مليار دولار| شريف حمودة يكشف تفاصيل الصفقة الكبرى: سوف تحل الأزمة الاقتصادية.. وبشرى قبل رمضان

مفاجأة جديدة لتجار الدولار في السوق الموازية

3 ظواهر جوية| الأرصاد تعلن مفاجأة حول طقس الـ 24 ساعة المقبلة

انخفاض الذهب في هذا التوقيت.. الشعبة تعلن الموعد المناسب لشراء الشبكة

جيب قصير.. إلهام شاهين تشعل السوشيال ميديا بالكويت

ترشيحاتنا

موعد ليلة النصف من شعبان 2024 .. فضلها والمستحب فيها ودعاؤها وحكم صيامها

أسعار الحديد اليوم و3550 جنيها زيادة في "الجارحي"

الخير علي الأبواب: التموين تُخفض أسعار الزيت مع اقتراب شهر رمضان

بسبب الذكرى الثانية للحرب ومقـ تل نافالني.. البيت الأبيض يوجه ضربة قوية لروسيا

أعراض كورونا طويلة الأمد.. دراسة جديدة تبحث عن مسببات المرض وسبل علاجه

سعر كيا سبورتاج موديل 2024 في مصر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لن تتوقع.. بماذا كان يحلم هاني الناظر قبل وفاته؟

في عيد ميلادها.. إطلالات أثارت الجلد لـ حلا شيحة

فستان يسرا الذهبي يثير ضجة| سعره خرافي

رغم وفاته بهذا المرض| أبرز توصيات هاني الناظر للوقاية من السرطان

فيديو

وداع مؤثر أبكى متابعيه.. آخر كلمات هاني الناظر قبل رحيله.. فيديوجراف

تنفطر له القلوب.. مقطع فيديو لطفل فلسطيني يروي معاناته للحصول على الطعام

غرفة واحدة .. سوزي الأردنية تشارك متابعيها آخر التطورات بعد حريق منزلها

مش عايز أعيش لوحدي.. أحمد حاتم يعلن عن طلاقه وعلاقته بابنه

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لولا دا سيلفيا الذى زارنا أخيرا

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

اﻟﻤﺰﻳﺪ