عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استكمال برنامج تدريب موظفى صندوق الأراضى على المهارات الرقمية بالوادي الجديد

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أعلنت محافظة الوادى الجديد استكمال البرنامج التدريبى (المهارات الرقمية للمستوى المبتدئ IC3 Spark)، الذى يتم تنفيذه بالتعاون بين المحافظة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى إطار خطة التطوير المؤسسى والارتقاء بالمهارات الرقمية للعاملين، وذلك بمقر معهد فتيات الخارجة، حيث يستهدف البرنامج التدريبى 60 موظفا من العاملين بإدارة صندوق استصلاح الأراضى والجهات المرتبطة، وتضم المرحلة الأولى 24 متدربا من الديوان العام ومراكز المحافظة المختلفة، وذلك لمدة 9 أيام بواقع 27 ساعة تدريبية، حيث تمنح الدورة شهادة معتمدة دوليًا للخريجين بعد اجتياز الاختبارات المطلوبة.

نائب محافظ الوادي الجديد تشهد فعاليات تخرج الدفعة الثانية من برنامج "المرأة تقود"


وفى سياق متصل أعلنت المحافظة عن إنتهاء تدريب الدفعة الثانية من برنامج "المرأة تقود فى المحافظات المصرية" الذى تنفذه الأكاديمية الوطنية للتدريب ضمن برامج (مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة)، وذلك بحضور الأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والمدربين القائمين على تنفيذ البرنامج

إتصالات وتكنولوجيا المعلومات استصلاح الأراض اختبارات البرنامج التدريبي التدريب الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حافظ الوادي الجديد تكنولوجيا المعلومات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالأقدمية.. حقيقة سحب شارة قيادة منتخب مصر من محمد صلاح

صفقة من العيار الثقيل تحل أزمة الدولار|الحكومة تفرح الملايين.. وهذا سعر الأخضر رسميًا

800 جنيه| تراجع أسعار الذهب إلى مستويات تاريخية.. وعيار 21 مفاجأة

42 مليار دولار| شريف حمودة يكشف تفاصيل الصفقة الكبرى: سوف تحل الأزمة الاقتصادية.. وبشرى قبل رمضان

قفشها مع عشيقها فجرجرته في المحاكم.. انتقام شيطاني لسيدة من زوجها بالسويس

مفاجأة جديدة لتجار الدولار في السوق الموازية

الأهلي أم الزمالك؟.. سيد عبد الحفيظ يفجر مفاجأة عن مباراة القمة المقبلة

850 جنيها في يوم.. صدمة في أسواق الذهب بعد انخفاض سعر المعدن الأصفر

موضوعات متعلقة

نائب محافظ الوادي الجديد تشهد فعاليات تخرج الدفعة الثانية من برنامج "المرأة تقود"

ترشيحاتنا

رأس الحكمة .. رئيس الوزراء يعلن تفاصيل الصفقة الاستثمارية الكبرى بعد قليل

سعر مايتعوضش.. أرخص رينو لوجان

رسالة نارية من سيد عبد الحفيظ للاعب الزمالك بعد تصريحاته عن الأهلي

بينهم وزير دفاع كوريا.. الاتحاد الأوروبي يعاقب 194 فردا وكيانا لضرب روسيا

كتائب القسام تنفذ عدة عمليات ضد قوات الاحتلال في غزة

دولة عربية تعلن تحقيق الاكتفاء من المشتقات النفطية خلال عام


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تشبه البيجامة وبدون مكياج.. شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بإطلالتها في لبنان

أرخص وأسهل الوصفات|علاجات منزلية لبثور الذقن

لن تتوقع.. بماذا كان يحلم هاني الناظر قبل وفاته؟

في عيد ميلادها.. إطلالات أثارت الجلد لـ حلا شيحة

فيديو

ضربوه.. سبب تعليق شاب سوري على عمود في لبنان.. فيديوجراف

وداع مؤثر أبكى متابعيه.. آخر كلمات هاني الناظر قبل رحيله.. فيديوجراف

تنفطر له القلوب.. مقطع فيديو لطفل فلسطيني يروي معاناته للحصول على الطعام

غرفة واحدة .. سوزي الأردنية تشارك متابعيها آخر التطورات بعد حريق منزلها

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لولا دا سيلفيا الذى زارنا أخيرا

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

اﻟﻤﺰﻳﺪ