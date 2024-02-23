استكمال برنامج تدريب موظفى صندوق الأراضى على المهارات الرقمية بالوادي الجديد

أعلنت محافظة الوادى الجديد استكمال البرنامج التدريبى (المهارات الرقمية للمستوى المبتدئ IC3 Spark)، الذى يتم تنفيذه بالتعاون بين المحافظة ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى إطار خطة التطوير المؤسسى والارتقاء بالمهارات الرقمية للعاملين، وذلك بمقر معهد فتيات الخارجة، حيث يستهدف البرنامج التدريبى 60 موظفا من العاملين بإدارة صندوق استصلاح الأراضى والجهات المرتبطة، وتضم المرحلة الأولى 24 متدربا من الديوان العام ومراكز المحافظة المختلفة، وذلك لمدة 9 أيام بواقع 27 ساعة تدريبية، حيث تمنح الدورة شهادة معتمدة دوليًا للخريجين بعد اجتياز الاختبارات المطلوبة.



وفى سياق متصل أعلنت المحافظة عن إنتهاء تدريب الدفعة الثانية من برنامج "المرأة تقود فى المحافظات المصرية" الذى تنفذه الأكاديمية الوطنية للتدريب ضمن برامج (مدرسة المرأة للتأهيل للقيادة)، وذلك بحضور الأستاذ سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والمدربين القائمين على تنفيذ البرنامج