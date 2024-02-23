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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مصر بتتكلم حرفي.. السياحة تشارك في افتتاح معرض ديارنا

معرض ديارنا
معرض ديارنا

شاركت غادة شلبي نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة في إفتتاح معرض ديارنا للحرف اليدوية والتراثية»، في نسخته الـ 66، والذي يقام تحت شعار «مصر بتتكلم حرفى»، وافتتحته أمس الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي بحضور الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، واللواء هشام أمنة وزير التنمية المحلية.

ويبدأ المعرض في استقبال الجمهور اعتباراً من اليوم 23 فبراير وحتي 9 مارس المقبل، ويشارك فيه أكثر من 450 عارضاً، ويقام تحت رعاية بنك الإسكندرية ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية وكايرو فيستيفال سيتي مول والاتحاد الأوروبي.

وأشارت نائب الوزير إلى الاهتمام الدائم الذي توليه وزارة السياحة والآثار لتشجيع الحرف اليدوية ودعم الصناعات المرتبطة بالإستدامة وذات المردود الإيجابي على المجتمع المحلي، واتساقا مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 ولا سيما هدف احياء التراث المصري، لافتة إلى أن الحرف والصناعات اليدوية تحظى بإهتمام واسع في معظم دول العالم وأن إهتمام الدولة المصرية بدعم تلك الحرف هو تأكيد الأهمية الإجتماعية والثقافية لها كجزء من التراث المحلي الذي يٌعد مكون رئيسي في صناعة السياحة ولأهميتها في جذب السائحين خاصة وأن مصر تمتلك حرفاً وصناعات يدوية متنوعة تعكس التراث الاجتماعي والثقافي لها.

وأضافت أن الكثير من السائحين يحرصون أثناء تواجدهم في مصر على زيارة مناطق الحرف اليدوية ومحال السلع والبازرات السياحية ضمن برامجهم السياحية، لافتة إلى أن إقامة مثل تلك المعارض من شأنه فتح أسواق جديدة لخلق فرص تسويقية للمنتجات والصناعات المحلية ودعم الصناعات المتشابكة مع صناعة السياحة.

وقامت نائب الوزير بجولة داخل أجنحة المعرض والإلتقاء بالعارضين من منتجي الصناعات اليدوية وابدت اعجابها بالمنتجات المختلفة كمنتجات الخوص والمفروشات والملابس القطنية، ومنتجات الجلود والزجاج الملون.

جدير بالذكر أن " ديارنا 2024" يعد أحد أذرع وزارة التضامن الاجتماعي لتحقيق التنمية ودعم المشروعات الصغيرة، في ضوء اهتمام القيادة السياسية بدعم تلك المشروعات والتوجه نحو التنمية المستدامة وإشراك المجتمعات المحلية في العملية الإنتاجية.

بلغت مساحة المعرض هذا العام 3000 متر مربع ويُشارك به أكثر من 450 عارض للمنتجات اليدوية التي تحكي قصص التراث المصري.

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