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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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محافظات

صحة الشرقية: تقديم الخدمة لـ55 ألف منتفعة بحملة حقك تنظمي

صدى البلد

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه اختتمت الفرق الطبية بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية، فعاليات المرحلة الأولى من الحملة التنشيطية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية تحت شعار "حقك تنظمي"، والتي انطلقت يوم الأحد الماضي بالمحافظة بتقديم الخدمة الطبية في يومها الخامس والأخير لـ ١٠٣٧١ منتفعة بالمحافظة، وبلغ إجمالي الحاصلات على وسائل تنظيم الأسرة ٧١٨٨ سيدة، ليصل بذلك إجمالي المنتفعات ٥٥٠١٨ سيدة خلال أيام المرحلة الأولى الخمسة، وإجمالي الحاصلات على وسائل ٤٠٠٠٧ سيدة، هذا بالإضافة إلى تقديم خدمات متابعة الحمل، والفحص بالسونار، والكشف الطبي على المرضى في تخصصات النساء والتوليد والباطنة والأطفال.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بالشرقية بأن الحملة تستهدف تقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية مجاناً لجميع السيدات المستهدفة وفقاً لخطة الحملة، والتي يتم تنفيذها خلال الفترة ١٨-٢٨ فبراير ٢٠٢٤ على مرحلتين، المرحلة الأولى استمرت لمدة ٥ أيام في الفترة من ١٨ حتى ٢٢ فبراير، وضمت ١٠ إدارات صحية بالمحافظة هي "القنايات، أولاد صقر، مشتول السوق، أبو كبير، الحسينية، العاشر من رمضان، الإبراهيمية، منشأة أبو عمر، بلبيس، أبو حماد".

وأشار "مسعود" إلى أن حملة "حقك تنظمي" تشمل خدمات تنظيم الأسرة، وخدمات الصحة الإنجابية من متابعة الحمل وفحص بالسونار وكشف النساء بالإضافة إلي الكشف الطبي في تخصصات الباطنة والأطفال، ووفقاً لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية منها "CDC"، ويعد تنظيم الأسرة هو أحد أكبر عشر إنجازات في مجال الصحة العامة في القرن العشرين، كما أنه من الوسائط الأساسية لكبح جماح النمو السكاني، والذي لا يمكن تحمل ما ينجم عنه من آثار سلبية على الإقتصاد والبيئة، بالإضافة لتأثيره على جهود التنمية التي تبذل على الصعيدين الوطني والإقليمي.

وكيل صحة الشرقية يتفقد مستشفى القرين ويوجه بصرف مكافأة للفريق الطبي بقسم الكلى

وأوضحت الدكتورة عايدة عطية مديرة إدارة تنظيم الأسرة بالمديرية، أن الحملة تستهدف تقديم هذه الخدمات مجاناً لجميع السيدات المستهدفة، مشيرة إلي أن المرحلة الأولي قدمت الخدمة من خلال ٢٣٢ عيادة تنظيم أسرة ثابتة بالوحدات والمراكز الطبية والمستشفيات مدعمة بخدمة الأخصائي، و١٢ عيادة طبية متنقلة لضمان وصول الخدمة إلى المناطق النائية والعشوائية بالنجوع والقري بجميع أنحاء المحافظة، بمشاركة ١٠٠ طبيب مدرب، و ٣٠٣ ممرضة، و٤١٤ رائدة ريفية ومثقفة سكانية، وتم التدريب الجيد لهم علي أعمال الحملة، مع التأكيد علي الدور الإعلامي، ودور الرائدات الريفيات والمثقفات الصحيات في تنفيذ الندوات التوعوية والتثقيفية بمراكز الشباب والوحدات المحلية والجمعيات الأهلية وغيرها، عن أهمية تنظيم الأسرة والوسائل المتاحة، ومخاطر الزواج والإنجاب المبكر والمتكرر، بجانب تكثيف الدعاية الإرشادية اللازمة للمواطنين، بأماكن ومواعيد الحملة بجميع أنحاء المحافظة.

الأسرة والصحة الإنجابية الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة الحملة التنشيطية الدكتور هشام مسعود السيدات المستهدفة العاشر من رمضان الصحة الانجابية

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