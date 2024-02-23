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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

10 غيابات تضرب الزمالك أمام أبو سليم الليبي بالكونفدرالية

الزمالك
الزمالك

يلتقى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك  مع أبو سليم الليبي فى الجولة الخامسة لمباريات دور المجموعات لبطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، بعد غد الأحد، باستاد "19 مايو 1956" بمدينة عنابة الجزائرية.

ويغيب عن الزمالك عدة لاعبين، على رأسهم عبد الله السعيد وناصر ماهر وسيف جعفر وإبراهيما نداى ومحمود حمدي الونش، بالإضافة إلى محمد عبد الشافي، وأحمد فتوح وزياد كمال ومحمود علاء ومصطفى الزناري.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مباراة أبوسليم الليبي، المقرر لها يوم الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.


ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك صدارة مجموعته في بطولة كأس الكونفدرالية برصيد 10 نقاط من ثلاثة انتصارات وتعادل.

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