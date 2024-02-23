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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

عمال مصر : اتفاقية رأس الحكمة تؤكد الثقة في قوة الاقتصاد المصرى وقدرته

توقيع الاتفاقية
توقيع الاتفاقية

ثمن محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، جهود القيادة السياسية والحكومة المصرية في إتمام الصفقة الاستثمارية الكبرى في مدينة رأس الحكمة الجديدة.

وأكد رئيس عمال مصر، أن صفقة الاستثمارات الكبرى المباشرة التي وقعتها مصر والإمارات اليوم، تعزز من ثقة المستثمرين العرب والأجانب فى الاستثمار المباشر فى مصر وتدعم قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة التحديات، التى واجهت العالم أجمع، وتؤكد الثقة في قوة الاقتصاد المصرى، وقدرته علي مواجهة التحديات، مضيفا، أن تلك الخطوة من شأنها تخفيف الضغوط والأعباء الاقتصادية عن كاهل الدولة، لنتمكن من استكمال البناء خلال الفترة المقبلة.

وأوضح رئيس عمال مصر، أن تطوير مدينة رأس الحكمة بمطروح يضعها على خريطة السياحة العالمية، ويضخ مليارات الدولارات كاستثمار مباشر، مشيرا إلى أن هذا المشروع يشمل فنادق ومشروعات ترفيهية، ومنطقة المال والأعمال، وإنشاء مطار دولى جنوب المدينة، بما يعزز من خطة الدولة التنموية للتنمية العمرانية لمدن الساحل الشمالي الغربي، فضلا عن توفير مئات الآلاف من فرص العمل للشباب.

وأشاد جبران بالسعي الدائم لدى الحكومة المصرية، بفتح آفاقا استثمارية لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة، لافتا أن مشروع رأس الحكمة سيوفر الملايين من فرص العمل سواء خلال فترة العمل فيه أو بعد تشغيله وهو ما يسهم في استيعاب حاجة المجتمع المصري من فرص العمل سنويا والتى تقدر بـ مليون فرصة، وفتح فرص المشاركة للشركات المصرية في إنشاء المشروع.

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