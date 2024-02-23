لطلاب جامعة حلوان.. رابط الاطلاع على نتائج الفصل الدراسي الأول

أعلنت إدارة جامعة حلوان أنه يمكن للطلاب بكافة الكليات بكل الفرق الدراسية الاطلاع على نتائج الفصل الدراسي الأول لكافة البرامج والتخصصات فور ظهورها عبر الموقع الالكتروني الخاص بالجامعة “ بوابة نتائج جامعة كليات حلوان” عبر الرابط التالي: ‏http://app1.helwan.edu.eg/

ويمكن لطلاب جامعة حلوان معرفة نتائج الفصل الدراسي الأول عن طريق الدخول على الموقع الإلكتروني للجامعة واختيار الكلية وتسجيل الدخول باستخدام رقم الجلوس واسم الطالب .

ونوهت جامعة حلوان على الطلاب بكافة الكليات بضرورة سداد مصروفات الجامعة قبل ظهور نتائج امتحانات الفصل الدراسي الأول لتجنب حجبها .