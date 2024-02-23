الإسكان: إعلان وصول الصرف الصحي للمدن بنسبة 100% نهاية 2024

قال طارق الرفاعي، معاون وزير الإسكان، إن خدمات الصرف الصحي وصلت إلى المدن بنسبة 96%.

وأوضح الرفاعي، خلال حواره مع برنامج “عقار مصر”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامي طاهر حمدي، أنه قبل عام 2014 كان الصرف الصحي يغطى نسبة 79% فقط من سكان المدن، معقبا: "في نهاية 2024 سيتم إعلان وصول الصرف الصحى للمدن بنسبة 100%".

وكان طارق الرفاعي معاون وزير الإسكان، قال إن الصرف الصحي للقرى كان من أكبر التحديات أمام وزارة الإسكان والدولة، معقبا أن: "58% من سكان مصر يسكنون فى الريف المصري".

نسبة وصول الصرف الصحي لشكان الريف سابقا

أشار معاون وزير الإسكان، إلى أن 11% فقط من سكان الريف، كانت تصلهم خدمة الصرف الصحي، والدولة بدأت المشروع القومي للصرف الصحي في القرى عام 2015، وتم تقسيم المشروع إلى مرحلتين.