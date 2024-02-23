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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

أحمد الوصيف: رأس الحكمة دليل على ثقة المستثمر في مصر والسياحة بها

رأس الحكمة- ارشيفية
رأس الحكمة- ارشيفية

أشاد أحمد الوصيف رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية، بالشراكة المصرية الدولية لتطوير منطقة رأس الحكمة، والتي أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم. 

وقال الوصيف، إن هذه الشراكة ستعود على مصر والشعب المصري عامة بالكثير من الفائدة، وعلى السياحة المصرية بشكل خاص، حيث يضاف إليها اليوم بموجب هذا ،الإعلان مقصدا سياحيا عالميا جديدا.

وأوضح الوصيف أن خلق مقصد سياحي عالمي، يتطلب طاقة فندقية استيعابية لا تتوافر حاليا بالساحل الشمالي، حيث تبلغ الطاقة حاليا حوالي 5 آلاف غرفة فندقية فقط؛ مما يصعب معه استغلالها استغلالا كاملا، على الرغم من تمتعها بكل المقومات السياحية الطبيعية، بل وتتميز عن المقاصد الأخرى المطلة على البحر المتوسط، بدفء مناخها ومياهها، فوفقا للدراسات التي أجريت؛ فإن ساحل مصر على البحر الأبيض المتوسط، تزيد درجة حرارته عن حرارة المقاصد الأخرى المطلة على المتوسط، بحوالي 4 درجات؛ مما يجعله صالحا لاستقبال الزائرين طوال العام.

وأضاف الوصيف: فضلا عن ما سيوفره هذا التطوير العملاق من فرص عمل للشباب المصري سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وما سيدره من عملة أجنبية تضخ مباشرة في الاقتصاد المصري سواء بعد التوقيع المعلن أو كعائد استثماري بعد تشغيل المشروعات المخطط لها؛ فإن هذه الشراكة تؤكد على ثقة المستثمر الأجنبي في مصر وفي مكانتها موضحا أن المشروع جاء ليتوج جهود الدولة والمشروعات التي اقامتها على الساحل الشمالي بما في ذلك من بنية تحتية وطرق متطورة أحدثت نقلة نوعية في المنطقة وجعلت منها مدينة متكاملة جديدة تضيف لنسبة المساحة المعمورة في مصر.

وأشار الوصيف إلى أن سياحة البحر المتوسط تضيف لتنوع المنتج السياحي المصري منتجا جديدا يختلف عن المنتج السياحي الشاطئي الترفيهي الذي تقدمه منتجعات البحر الأحمر فتميز الساحل الشمالي بوجود بُعدا تاريخا وأثريا بالمنطقة وقربه من مناطق مثل واحة سيوة والإسكندرية والجيزة يُمكن السائح من سهولة الوصول وزيارة تلك المناطق والاستمتاع بما تضمه من آثار ومتاحف وغيرها من الأماكن الجاذبة التي تؤدي إلى زيادة متوسط فترة إقامة السائح بمصر ومن ثم زيادة الإيراد والعائد السياحي ومساهمته في انتعاش الاقتصاد القومي.

ويرى رئيس الاتحاد المصري للغرف السياحية إن وضع مخطط ورؤية واضحة للاستثمار يسهم في جذب الاستثمارات ويفتح أبواب الاستثمار في أماكن عديدة ويزيد من ثقة المستثمر الأمر الذي نجحت فيه مصر اليوم. وفي النهاية أعرب الوصيف عن تفاؤله بمستقبل السياحة المصرية وأشاد بالاهتمام الذي توليه الدولة لهذه الصناعة الحيوية.

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