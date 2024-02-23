الزوجة العشيقة في الجنايات | تاجرت بـ ابن الليلة الحمرا قدام الجميع

أحال المحامي العام الأول لنيابة غرب القاهرة الكلية عشيق وعشيقته الي محكمة الجنايات لاتهامهم ببيع طفلهم الذي انجبوه سفاحا بالرغم من أنها متزوجة.

جاء بأمر الإحالة أن المتهمين ارتكبوا جريمة اتجار بالبشر بأن اتجرا بالمجنى عليه الطفل وذلك بأن قاما بعرضه للبيع وذلك حال كونه نجل المتهمة الثانية.

كما عرضا للبيع الطفل المجنى عليه حيث انشآ حسابا على موقع التواصل الإجتماعي ( فيس بوك ) بهدف ارتكاب الجريمة محل الوصفين الأول والثاني.

كما عرضا الطفل المجنى عليه لحالة من حالات الخطر بأن قاما بعرضه للبيع مستغلين بذلك صغره وحاجة الطفل المجنى عليه للرعاية.