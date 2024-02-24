كريم فهمي: تعرفت على زوجتي عن طريق صديقة مشتركة وعصبي في شغلي

استضاف الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج كل يوم، المذاع عبر قناة اون، مساء اليوم الجمعة، الفنان النجم كريم فهمي، في حوار خاص.



وخلال اللقاء كشف كريم فهمي، تفاصيل جديدة عن حياته الشخصية، وبدايته في المجال الفني، مشيرة إلى أن من عشاق المجال الفني والتمثيل ويسعى لتقديم محتوى فني مميز ومعبر عن الناس.



وأضاف كريم فهمي، أن :"تعرفت على زوجتي عن طريق صديقة مشتركة وأنا عصبي في شغلي، وبدأت الكتابة والتمثيل مع بعض بتأليف فيلم بيبو وبشير وأول دور في عرض خاص.



وتابع النجم كريم فهمي، أن :" مملكة الموت كان مشروع فيلم لكنه كان هيتكلف مبالغ ضخمة جداً فقررت تحويله لرواية".

