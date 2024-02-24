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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يهزم الجزيرة في دوري محترفي اليد

صدى البلد

فاز الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك على نظيره الجزيرة بنتيجة 38/24 ، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الجمعة على صالة المركز الاولمبي بالمعادي ، ضمن منافسات الدور الثاني لبطولة دوري المحترفين.

وكان الشوط الأول انتهى بتقدم
الزمالك على الجزيرة بنتيجة 16/15 قبل أن يفوز الأبيض في نهاية اللقاء بنتيجة 38/24

ومن المقرر  أن يواجه فريق الزمالك نظيره سموحة يوم الثلاثاء المقبل في تمام الساعة السادسة مساءً على صالة محمد حسن حلمي بنادي الزمالك في إطار الجولة السابعة من المرحلة الثانية لدوري المحترفين .

يقود الفريق كل من، حسن يسري رئيساً للجهاز ومجدي أبو المجد مديراً فنياً وأحمد رمضان مدرباً عاماً وإيهاب محسن مدرباً ومحيي صلاح  مدرباً للحراس.

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