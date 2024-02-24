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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

لازم تمثلي.. محمد صبحي ينصح شيرين سليمان بدخول عالم الفن

شيرين سليمان و الفنان
شيرين سليمان و الفنان محمد صبحي

نصح الفنان الكبير محمد صبحي، الإعلامية شيرين سليمان بدخول عالم الفن، قائلاً: «لازم تمثلي».

وأكد محمد صبحي، أنه يتابع لقاءات الإعلامية شيرين سليمان وهي تجري الحوارات الإعلامية، مشيرًا إلى أن المحاور كأنه مؤلف لأنه يستكمل السطور من الضيف مثلما يفعل المؤلف، مطالبًا منها التقديم في استوديو الممثل بمدينة سنبل، من أجل التدريب على التمثيل.

وتحدث الفنان الكبير محمد صبحي، في لقاء خاص مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج سبوت لايت، المذاع على قناة صدى البلد، عن مسلسل «يوميات ونيس» ومساهمته في تربية أجيال كثيرة، مشيرًا أنه حتى هذه اللحظة مازال هناك أجيال جديدة تشاهد المسلسل بأجزائه المختلفة، ويطالبون بعمل جزء جديد من عائلة ونيس يناقش مشكلات الجيل الحالي.

وأوضح محمد صبحي، أن جيل ونيس انتهى وأصبحنا نعيش الآن وسط أجيال مُرعبة، وقال ساخرًا: «في الزمن ده عايز امسك خرزانة وانزل الشارع أطوق الضرب في الأجيال المرعبة».

وكشف محمد صبحي عن موقف تعرض له في أمريكا عندما قابل طفل 5 سنوات يناديه بـ ونيس، وتعجب من معرفة الطفل بشخصية ونيس، فسأل عائلته قائلاً: «ده طفل عمره 5 سنين عرف ونيس ازاي؟.. فكان رد أسرته: احنا اتربينا على ونيس».

مسلسل «يوميات ونيس»

ولفت محمد صبحي، إلى أن معالجة سلوك الكذب في مسلسل «يوميات ونيس» الجزء الأول، كان موقف حقيقي بينه وبين ابنه، قائلاً: «ابني كذب على المُدرسة في مدرسته.. وعاتبته على ذلك وقولتله الكذب غلط لازم تقول الحقيقة.. وبعدها جالي تليفون في البيت، وكان من صحفي ولسة بيقولي اسمه .. شاورت قولتله قول إني نزلت.. فقام قاله بابا بيقولك أنه مش موجود .. فبدأت أوبخه أنت مش عارف تكذب فحسيت.. فرد عليا ابني وهو يبكي: يا بابا أنت عايزني  أكذب ولا لأء».

وأشار محمد صبحي إلى أنه أصبح لديه مسؤلية التربية الصحيحة، ويجب على الأب أن يتقبل ثقافة الإعتذار للأبناء عند الخطأ، قائلاً: «أنا معنديش مشكلة أني افشل في أعمال فنّية، لكن كنت خائف من اني افشل في تربية أولادي».

محمد صبحي شيرين سليمان الفن سبوت لايت صدى البلد يوميات ونيس

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