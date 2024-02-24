محمد صبحى: لم أبيع نفسى وأنزلق لـ أفلام المقاولات

قال الفنان محمد صبحي، أنه خلال فترة التسعينيات كان أمامه أما أن يبيع نفسه أو يبيع السينما، مردفًا: «كان في كمية أفلام عرضت عليا بمبالغ كبيرة، دي أفلام المقاولات، ورفضت كل دا علشان مش أخسر نفسي».

وقال الفنان محمد صبحي، خلال لقائه مع الإعلامية شيرين سليمان، ببرنامج «سبوت لايت»، والمذاع على قناة صدى البلد، إنه قدم 22 فيلما سينمائيا كانوا مفيدين للغاية، ولم ينزلق إلى لأفلام المقاولات.

المعادلة صفر

وأكمل محمد صحبي: «اتمنى تنفيذ فيلم المعادلة صفر، هذا الفيلم مفيد للغاية للجيل الحالي والقادم، واتمنى من المخرجة العمل على تنفيذه».