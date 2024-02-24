سامح الصريطي: فخور بتكريمي من المركز الكاثوليكي وأدعو الله أن ينصر بفلسطين

كرم مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما في دورته الـ 72 ، برئاسة الأب بطرس دانيال ، الفنان سامح الصريطي الذي حضر وبصحبته زوجته المطربة حنان.

وقال الفنان سامح الصريطي خلال كلمته: "مهرجان المركز الكاثوليكي مهرجان عريق جداَ، لإنه مهرجان غنى جدا بمصداقيته ولما بيختار حد للتكريم مش بيكون أى حد، وعشان كده بتشرف وبعتز وبفتخر إنى بتكرم من المركز الكاثوليكي".



و تابع " سعيد الحظ و بعبر عن سعادتي الشديدة لأن التكريم جاء قبل يوم من ليلة مباركة و هي ليلة النصف من شهر شعبان المستجاب فيه الدعاء ،

فبنتهز الفرصة وأدعو ربنا أن يؤلف بين قلوبنا ويوحد صفوف المصريين وأن ينصر أهلنا فى فلسطين حتى يعم السلام على العالم أجمع بالقضاء على الحركة الصهيونية ونصر الله قريب".



وقدمت المطربة ياسمين علي، الفقرة الغنائية خلال الحفل وأطربت الحضور بمجموعة من أغانيها، كما قدمت أغنية خاصة خلال الحفل من أجل فلسطين

وتضم لجنة تحكيم النسخة الـ 72 من مهرجان المركز الكاثوليكي، مجموعة من الفنانين، هم: داليا مصطفى وحنان مطاوع وأحمد شاكر، والكاتب والمؤلف عبدالرحيم كمال، ومدير التصوير إيهاب محمد على، والناقد الفني على الفاتح، والمونتير كمال الملّاخ، والموسيقار مصطفى الحلواني.

الفنان سامح الصريرطي

الفنان سامح الصريرطي