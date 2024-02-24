عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

سامح الصريطي: فخور بتكريمي من المركز الكاثوليكي وأدعو الله أن ينصر بفلسطين

صدى البلد

كرم مهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما في دورته الـ 72 ،  برئاسة الأب بطرس دانيال ، الفنان سامح الصريطي الذي حضر وبصحبته زوجته المطربة حنان.

وقال الفنان سامح الصريطي خلال كلمته: "مهرجان المركز الكاثوليكي مهرجان عريق جداَ، لإنه مهرجان غنى جدا بمصداقيته ولما بيختار حد للتكريم مش بيكون أى حد، وعشان كده بتشرف وبعتز وبفتخر إنى بتكرم من المركز الكاثوليكي".


و تابع " سعيد الحظ و بعبر عن سعادتي الشديدة لأن التكريم جاء قبل يوم من ليلة مباركة و هي ليلة النصف من شهر شعبان المستجاب فيه الدعاء ،

فبنتهز الفرصة وأدعو ربنا أن يؤلف بين قلوبنا ويوحد صفوف المصريين وأن ينصر أهلنا فى فلسطين حتى يعم السلام على العالم أجمع بالقضاء على الحركة الصهيونية ونصر الله قريب".


وقدمت المطربة ياسمين علي، الفقرة الغنائية خلال الحفل وأطربت الحضور بمجموعة من أغانيها، كما قدمت أغنية خاصة خلال الحفل من أجل فلسطين

وتضم لجنة تحكيم النسخة الـ 72 من مهرجان المركز الكاثوليكي، مجموعة من الفنانين، هم: داليا مصطفى وحنان مطاوع وأحمد شاكر، والكاتب والمؤلف عبدالرحيم كمال، ومدير التصوير إيهاب محمد على، والناقد الفني على الفاتح، والمونتير كمال الملّاخ، والموسيقار مصطفى الحلواني.

الفنان سامح الصريرطي
الفنان سامح الصريرطي
الفنان سامح الصريرطي
الفنان سامح الصريرطي
الفنان سامح الصريرطي
الفنان سامح الصريرطي
المركز الكاثوليكى المصرى للسينما سامح الصريطي المطربة حنان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إسقاط الديون وانتعاشة للجنيه وانخفاض الأسعار.. مكاسب بالجملة لمصر من صفقة الإمارات الكبرى

185 مليار دولار و170 مليون متر| تفاصيل صفقة الإمارات الكبري.. و"الحكومة" توجه رسالة للمصريين

رد فعل مثير من خالد الغندور بعد فوز الأهلي على ميدياما الغاني

إعلان صفقة الاستثمار الكبرى| انخفاض حاد للدولار بالسوق الموازي

الزوجة العشيقة في الجنايات | تاجرت بـ ابن الليلة الحمرا قدام الجميع

رمضان 2024.. تعرف على أطول وأقصر أيام الصيام

شهادة بعائد 30٪ والشراء في هذا الموعد | تفاصيل

أمطار وسحب تحجب الشمس.. الأرصاد الجوية تكشف حالة الطقس المتوقعة اليوم

ترشيحاتنا

خبر صادم لتجار الدولار بالسوق السوداء

ناقد رياضي: أحمد حمدي جاهز للمشاركة مع الزمالك أمام أبو سليم..وهذا موقف "فتوح"

تعديلات قانون حماية المستهلك على طاولة النواب غدًا

هل يجوز صيام شهر شعبان كاملا بنية القضاء؟ دار الإفتاء ترد

القابضة الإماراتية تُطلق شرارة تحويل رأس الحكمة إلى وجهة ساحلية فاخرة

على خطى مسلسل إمبراطورية ميم.. كيف تعدل بين أبنائك وتراعى الفروق النفسية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رجل دنماركي يضع 68 عود ثقاب في أنفه.. ويدخل موسوعة جينيس

بانكوك تفوز بلقب أطول اسم في العالم.. لن تصدق عدد حروفه

طريقة عمل العيش الشامي بالسمسم وحبة البركة

امرأة تضع الآيباد في الفرن بدلًا من الطعام.. ماذا حدث؟

فيديو

اللي بيحصل ده قلة أدب وتطاول.. يوتيوب يحذف أغنية حسام حبيب «كدابة»

أحمد سلامة يكشف سر غياب ابنته سارة عن التمثيل لفترة

السر فى قطعة القماش.. سبب قتل مدرس الفيزياء طالب الدقهلية

شراكة وليست بيعا.. تفاصيل الصفقة الأضخم في تاريخ مصر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د.محمد عسكر يكتب: هل أصبحت غزّة ساحة تجارب لاستخدام الذكاء الاصطناعي في الحروب؟

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أمريكا الراعي الرسمي للاحتلال

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: لولا دا سيلفيا الذى زارنا أخيرا

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: من الباب العالي إلى مصر

هند عصام

هند عصام تكتب: مقبرة الغرام

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: ماذا تريد أمريكا

خالد العيسوي

خالد العيسوي يكتب: مئوية محمد عبد الجواد.. مهنية وبر الوالدين

مني أحمد

منى أحمد تكتب: مصر جميلة 

اﻟﻤﺰﻳﺪ