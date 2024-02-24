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رئيس التحرير
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منوعات

مفاجأة كبرى.. علماء يكتشفون القصة الأصلية لخلل سياتل الخطير في الأرض

صدى البلد

اكتشف علماء الجيولوجيا قصة جديدة لخلل "سياتل القاتل" الشهير الذي يقع في منطقة تهدد منطقة بيوجيت ساوند الأمريكية، حيث تشير الدراسة إلى أن تشكيل الخلل يعود إلى حوالي 55 مليون سنة بسبب التشوهات التكتونية.

 وفقًا لدراسة نُشرت في مجلة "تكتونيكس"، تشير الأدلة المغناطيسية إلى أن الخلل الخطير في سياتل قد يكون نشأ من تشقق حافة القارة إلى نصفين قبل أكثر من 50 مليون سنة، مما يقدم تفسيرًا جديدًا محتملاً .

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يتكون خلل سياتل من سلسلة من الخلل تعبر منخفضات بيوجيت ساوند، مما يشكل خطرًا على السكان البالغ عددهم أكثر من أربعة ملايين في المنطقة. 

وعن أهمية الدراسة، فإنها تقدم نظرة جديدة على تشكيل النظام الخللي الأولي، بهدف تعزيز التنبؤ والفهم للمخاطر المحتملة في هذه المنطقة المكتظة بالسكان. 

تم نشر الدراسة في "تكتونيكس"، وهي مجلة الاتحاد الجيوفيزيائي الأمريكي للبحوث التي تستكشف تطور وهيكل وتغير القشرة الأرضية والمانتل العلوي.

خلل سياتل القاتل

يعود سبب نشاط خلل سياتل الحالي إلى القوى التي تؤثر على المنطقة من تشوهات تكتونية مستمرة في الغرب والجنوب، ولكن هذا لم يكن الحال دائماً. 

في العصر الإيوسيني، كانت واشنطن تبدو مختلفة عن الوضع الحالي، حيث كان الساحل شرقًا بعيدًا عن موقع سياتل الحالي وكانت سلسلة من الجزر البركانية تظهر في الأفق قبالة الساحل. 

تشير الدراسة إلى أنه حوالي 55 مليون سنة مضت، تحركت سلسلة الجزر تجاه القارة. عندما اصطدمت بصفيحة أمريكا الشمالية، ارتفعت جزء منها وتجاوزت القشرة في حين تم امتصاص الباقي تحتها. بين هاتين الجزئيتين، تكونت منطقة التمزق الجيولوجي القديمة التي وضعت المسرح الجيولوجي لخلل سياتل الحديث، كما يفترض الباحثون في الدراسة.

وقالت ميجان أندرسون، الجيوفيزيائية في المسح الجيولوجي في واشنطن والكاتبة الرئيسية للدراسة: "إنها مفاجأة كبرى، لم نكن نسعى إليها في الأصل، ولكن نتائجنا تتوقع وجود خلل قديم رئيسي هنا حيث يكمن خلل سياتل اليوم".

يمتد الخلل الحديث في سياتل مباشرة عبر منخفضات بيوجيت السكانية الكثيفة، بما في ذلك سياتل ومنطقتها المحيطة. 

البركان التنبؤ التشوهات الجيولوجيا الزلزال

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