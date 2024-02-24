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رئيس التحرير
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أخبار البلد

رمضان 2024.. تعرف على أطول وأقصر أيام الصيام

صدى البلد

كشف الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية في مصر، عدد ساعات صوم شهر رمضان 2024، و أطول وأقصر أيام الصيام.

أطول وأقصر أيام الصيام

وقال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية إن عدد ساعات الصيام ستصل في أول أيام الشهر لـ13 ساعة و18 دقيقة. ووفقا لإمساكية شهر رمضان فيكون عدة شهر رمضان هذا العام 30 يوما ، وأول أيامه سيكون الإثنين 11 مارس الموافق 1 رمضان ، وهذا اليوم هو أقل أيام رمضان فى عدد ساعات الصيام بمدة ساعات الصوم 13 ساعة و 18 دقيقة. أما آخر أيام شهر رمضان ستكون يوم الثلاثاء 9 أبريل الموافق 30 رمضان، وهذا اليوم هو أطول أيام شهر رمضان فى عدد ساعات الصيام بمدة ساعات الصوم 14 ساعة و 14 دقيقة. 
 

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وتابع القاضي، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، أن عدد ساعات الصوم ستزيد تدريجيا إلى أن تصل في آخر أيام شهر رمضان إلى 14 ساعة و14 دقيقة. وأوضح أن اليوم الأول من شهر رمضان سيكون هو أقصر أيام الشهر صياما، واليوم الأخير سيكون الأطول في الشهر بفارق زمني يصل إلى 56 دقيقة.

وأشار رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية إلى أن شهر رمضان سيشهد تفاوتا في عدد ساعات الصيام بين أول أيامه وآخرها وأيضا بين المحافظات وبعضها.

كما تختلف ساعات الصيام من محافظة لأخرى بحسب موقعها الجغرافي، إذ إن الموقع الجغرافي يحدد طول اليوم والليل لكل موقع.

وأكد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية أن الحسابات الفلكية التي أجراها علماء المعهد أثبتت أن هلال شهر رمضان سيبلغ تربيعه الأول يوم الأحد 17 مارس المقبل في الساعة السادسة و12 دقيقة صباحا. ويكتمل القمر بدرا يوم الإثنين 25 مارس المقبل في الساعة التاسعة ودقيقة صباح ذلك اليوم، ويصل إلى تربيعه الآخر يوم الثلاثاء 2 أبريل المقبل في الساعة الخامسة و16 دقيقة صباحا بالتوقيت المحلي لمدينة القاهرة.

وبدأ العد التنازلي لشهر رمضان الكريم لعام 1445 هجريا 2024 ميلاديا، وتشير الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، إلى أن أول أيام شهر رمضان 2024 فلكيا سيكون الاثنين 11 مارس 2024، وعدته ستكون 30 يوما، وبذلك يتبقى نحو 15 يومًا تقريبا على أول أيام شهر رمضان المبارك.

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